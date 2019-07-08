TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'ta (2)

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Toptancılar Sitesi'nde yapılan Laboratuvar ve Depoculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Sivas'a Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, 100'üncü yıl kutlamalar nedeniyle Sivas'a gelmek istediğini belirterek,"İstiklal Mücadelesi ve bağımsızlık ateşi, Sivas Kongresi'nde doğdu. Dolayısıyla, ben Sivas'ı; umudun ve milli iradenin şehri olarak görüyorum. Sivas olmasaydı, Türkiye olmazdı, Türk milleti var olmazdı. 82 milyon ve gelecek nesiller bunu bilmeli. Sivas'a ve ecdadınıza müteşekkir olmalı" dedi.

Ordu'yu Sivas'a bağlayacak olan yolun tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu bizim için, Sivas için çok önemli. Bir zamanlar biz Kayseri'ye denizi getiriyorduk ya, Sivas'a deniz gelmiş olacak. Bu sanayi için, üretim için olmazsa olmazımız. Onun için bizim ihracat yapmamız kolaylaşacak, maliyetlerimiz düşecek. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Ama bizim Ordu'ya bağlanmamız demek bütün dünyanın Sivas'a bağlanması demek" diye konuştu.

'HIZLI TREN PROJESİ TAMAMLANMALI'

Sivas için en önemli projelerden birinin Sivas- Ankara arasına yapılan Yüksek Hızlı Tren projesi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu,"Yüksek Hızlı Tren projesi artık tamamlanmalı. O zaman Ankara bize iki saat, İstanbul 5 saat. Artık ne hava yoluna ne kara yoluna gitmeye ihtiyaç var. İki saatte Ankaralı tüccar Sivas'a gelebilecek. Bizimki malını satmak için 5 saatte İstanbul'a gidebilecek'' dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Ticaret ve Sanayi tarafından 30 kişiye vergi rekortmeni, Ticaret Borsası tarafından da 12 kişiye tescil rekortmeni plaketi verildi. Törende ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelikte 40 yılını dolduranlara da plaket verildi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve iş adamları katıldı.