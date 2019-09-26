Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel öğretim kuruluşlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili alınacak yeni tedbirleri sektörle konuşarak, danışarak, tartışarak hayata geçirebileceklerini, bu konuda hazırlanan taslak dosyayı birkaç hafta içinde sektörün görüşüne açacaklarını bildirdi. Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 53 sektörün tamamıyla tek tek görüşüp, çalıştaylar yaptıklarını ve bunun sonucunda da eğitimin ekonomi ve demokrasiyle ilişkisini nasıl daha güçlü bir zemine oturtabileceklerini tartışma fırsatını elde ettiklerini belirtti. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da ortaya konulduğu gibi eğitimin sadece sınıflarda değil hayat sahnesinin tamamını kapsaması gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Selçuk, bu nedenle sektörlerin ihtiyaçlarını gözden geçirirken, ithalat, dış ticaret açığı analizi, illerdeki sektörlerin dağılımıyla aynı illerdeki meslek okullarının dağılımı arasında nasıl bir örtüşme olduğu gibi çok sayıda çalışmayı yürüttüklerini anlattı. Selçuk, bu çalışmalarla veriye dayalı bir yönetimi ortaya koyma gayretinde bulunduklarını kaydetti.

İllerdeki sektörlerle okullardaki bölümler arasındaki örtüşme sağlanamazsa sahici bir ekonomi-eğitim ilişkisinin de kurulamayacağına işaret eden Selçuk, "Bu konuda oldukça düşük bir ilişki söz konusu ama önümüzdeki bir, iki yıl içerisinde çok rahatlıkla yükseltebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. Son 10 yılda 29 adet faydalı model ve patent söz konusu iken sadece bu sene içerisinde sayının 100'ün üzerine çıktığına vurgu yapan Selçuk, iki ay önce özel sektöre mesleki eğitim merkezi açma imkanını tanıdıklarını anımsattı. - "Çabamız, eğitim-ekonomi-demokrasi üçlemesini bir sacayağına oturtmakla ilgili" Bakan Selçuk, Almanya'da mesleki eğitimde özel sektörün oranı yüzde 84 civarında iken Türkiye'de bu oranın yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu belirterek, yasal, donanımsal, öğretmen ihtiyacı ve eğitimine ilişkin alt yapı kurulmadan özel sektörün buraya yönelim göstermesinin beklenemeyeceğini kaydetti. Bu alanlarda yeni düzenlemelerin hayata geçtiğini, askerlikle ilgili bazı düzenlemelerin yapıldığını aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer biz mesleki eğitim, dolayısıyla ekonomi ve eğitim arasındaki ilişkiyi gerçekçi bir zemine oturtmazsak bütün öğrencilerimizin üniversite mezunu olma gibi bir hevesi doğabilir. Bu Türkiye için istihdam, üretim politikalarında ciddi bir tıkanmaya yol açabilir. Örneğin, İngiltere'de öğrencilerin yaklaşık yarısı üniversiteye devam ediyor, yarısı devam etmiyor. Bu toplumun çeşitli katmanlarında çok farklı işlerin ve işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlıyor. Fakat bu temenni ile olmaz, bu; alt yapı kurmakla, dijital birtakım sistemleri hayata geçirmekle, mevzuat alt yapısıyla ilgili kanuni dayanakları hazırlamakla, öğretmen eğitimiyle olur. Bütün bu çabalarımız aslında eğitim-ekonomi-demokrasi üçlemesini bir sacayağına oturtmakla ilgili." - Taslak dosya görüşe açılacak Özel öğretim kurumları ve kuruluşlarının bu sektörler içerisinde son derece hayati, motor gücü hüviyetinde olduğunu, Türkiye'nin eğitim-öğretim standartlarını yükselttiğini anlatan Selçuk, sektörün devletin bu konudaki hizmetlerini bir nebze de olsa paylaşma gayretinde olduğunu belirtti.