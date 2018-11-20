TOBB ve meslek kuruluşları kanununda değişiklik teklifi

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, TOBB ve meslek kuruluşları kanununda değişiklik teklifine ilişkin, "Bu düzenleme özel bir takım kişiler için yapılıyor eleştirilerini kabul etmiyoruz. Siyaset alanını genişletmemiz ve zenginleştirmemiz ancak bu tür düzenlemelerle mümkün oluyor." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlandı.

Yasa teklifinin tümü üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, oda başkanlarının siyaset yapmalarına karşı olmadıklarını ancak kamu kuruluşu niteliğinde olan meslek gruplarının siyasallaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Yasa teklifinin, meslek grupların siyasi otorite karşısında muhalefet yapma gücünü riske attığını belirten Ağıralioğlu, "Propaganda süreçlerinde bu, odaların ve ilgili meslek kuruluşlarının maddi imkanlarının siyaseten kullanılması yönünde demokratik rekabeti olumsuz yönde etkileyecektir. Çerçevesi bu olan hassasiyetler dolayısıyla itiraz ediyoruz." diye konuştu.