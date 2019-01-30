Toç Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, "Kamu çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarının korunması, genişletilmesi ve kazanımlarının artırılması için hep birlikte büyük mücadeleler veriyor, alın teri döküyoruz. Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan ve hazırlıklarına başladığımız 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde de yine çalışanlarımızın taleplerinin gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Toç Bir-Sen’in 6.Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam Çam Otel’de gerçekleştirildi. Programda yaptığı konuşmada Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, yaklaşık 45 bin üyenin sahada ve masada temsilcisi olarak, kendilerine yüklenen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "Bildiğimiz ve tanık olduğumuz üzere; ülkemiz son 17 yılda “Büyük, Güçlü ve Lider Türkiye” olma yolunda ‘Sessiz Devrim’ olarak nitelendirilen pek çok icraata imza attı. Artık eski Türkiye yok. Artık ayakları üzerinde dimdik duran Güçlü bir Türkiye var. Bugün tarihiyle, milletiyle, medeniyetiyle barışık, halka hizmeti Hakk’a hizmet sayan, mazlumlara ensar olmaya çalışan, zalime, zulme, siyonizme, kapitalizme ve küresel güce boyun eğmeyen, egemen, tam bağımsız ve lider bir Türkiye var. Bundan sonra da sarsılmaz bir ruh ve inançla, duruşumuzu hiç bozmadan, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştirmek, ümmete, millete, mazluma faydalı olmak için bugüne kadar olduğu gibi taşın altına sadece elimizi değil, gövdemizi koymaya, aynı misyonla, aynı özveriyle çalışmaya, ter akıtmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak yeniden diriliş, yeniden bir doğuşun eşiğindeyiz. Yaşadıklarımız, sadece büyük bir ayağa kalkışın sancılarıdır. İşte bu ufukla bakanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

" 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde de yine çalışanlarımızın taleplerinin gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz"

Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak üstlendikleri büyük yetki ve sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Öztürk, " Bu bilinçle; kamu çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarının korunması, genişletilmesi ve kazanımlarının artırılması için hep birlikte büyük mücadeleler veriyor, alın teri döküyoruz. Masada ve sahada kamu çalışanlarımızı en iyi şekilde temsil ediyoruz. Çok şükür bu emeğimizin karşılığını da kazanımlara dönüştürüyoruz. Kronikleşmiş birçok soruna neşter vuruyor, adımızı sendikacılık tarihine altın harflerle yazdırıyoruz. Sahada ve masada hiçbir yetkisi bulunmayan buna rağmen bunun farkında da olmayan, sendikacılığı sadece bağırmaktan, kavgadan, çatışmadan ibaret sayan sözüm ona sendikacılara hiç aldırmadan, tahriklere kapılmadan kamu çalışanlarımızın haklı talepleri için çalışıyoruz. Sadece Toplu Sözleşme, Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kurum İdari Kurulu Toplantılarında değil, yola çıktığımız o ilk günkü heyecanla, amatör ruhumuzu heyecanımızı hiç yitirmeden, profesyonelce kurum kurum gezerek, taleplerimizi hem Sayın bakanlarımıza, hem bakan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza iletiyor, bağcıyı dövmek değil üzüm yemek maksadıyla, hizmet kolumuzdaki kurumlarla çatışmadan emeğin ve ekmeğin mücadelesini veriyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Şüphesiz kazanımlar noktasında daha birçok talebimiz, beklentimiz var. Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan ve hazırlıklarına başladığımız 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde de yine çalışanlarımızın taleplerinin gerçekleşmesi için sizlerden ve üyelerimizden aldığımız destekle ve güçle mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.