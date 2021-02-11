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Tocilizumab: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının ölüm riskini azaltıyor

11.02.2021 21:51 | Son Güncelleme:
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Tocilizumab: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının ölüm riskini azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, iltihaplı eklem romatizması tedavisinde kullanılan tocilizumab ilacı, hastanede tedavi gören en ağır Covid-19 hastalarının bir kısmı için hayat kurtarıcı olabilir.

Yeni bir araştırmaya göre, iltihaplı eklem romatizması tedavisinde kullanılan tocilizumab ilacı, hastanede tedavi gören en ağır Covid-19 hastalarının bir kısmı için hayat kurtarıcı olabilir.

Uzmanlar, halihazırda rutin olarak verilen ucuz bir steroid ilacı olan deksametazon'un yanı sıra tocilizumab ile tedavi edilen her 25 hastadan birinin daha hayatının kurtarılacağını söylüyor.

İngiltere'de bazı hastaneler bu şekilde tedavi uyguluyor.

Doktorlar, bu ilacın, hayatta kalma şansını artırma ve iyileşme süresini kısaltmanın yanı sıra, hastaların yoğun bakıma alınmasını da önleyebileceğini söylüyor.

Geçen yıl Chesterfield Kraliyet Hastanesi'ne ağır Covid-19 hastası olarak giren 62 yaşındaki Wendy Coleman'a da bu tedavi uygulanmış.

"Oldukça kötü nefes almakta zorlanıyordum ve yoğun bakım ünitesine yerleştirilmenin eşiğindeydim. Bana tocilizumab verildikten sonra, durumum stabil hale geldi ve daha da kötüye gitmedim. O zamana kadar, başarılı olup olmayacağımı bilmediğim için oldukça korkutucuydu" diyor.

'**Muazzam sonuçlar**'

Araştırmacılar, Covid nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yarıya yakınının bu tedaviden yararlanabileceğini söylüyor.

4000'den fazla gönüllüyle yürütülen klinik çalışmanın sonuçlarını ise "muazzam" olarak değerlendiriyorlar.

Bu Covid hastalarının yarısına ucuz bir steroid olan deksametazon verilirken, diğer yarısına da ona ek olarak serum yoluyla tocilizumab verildi.

  • Tocilizumab'ın ölüm riskini azalttığı görüldü: bu gruptaki hastaların 596'sı (% 29), diğer gruptakilerin ise 694'ü (% 33) 28 gün içinde hayatını kaybetmişti.
  • Tocilizumab ayrıca hastaların solunum cihazına bağlanma veya ölme ihtimalini %38'den % 33'e düşürdü.

serum

Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor

Araştırmacılar, tocilizumab ve deksametazon'un birlikte kullanılması halinde, oksijen verilen Covid hastalarında ölüm riskini üçte bir oranında, solunum cihazına bağlı olanlarda ise yarı yarıya düşüreceğini söylüyor.

Ancak bu ilacın maliyeti, 5 sterlin olan deksametazon'un 100 katı (690 dolar).

Fakat bu maliyetin de yoğun bakımda bir gece kalma bedelinin dörtte birine denk geldiği ifade ediliyor.

İlaç, Covid hastalarında meydana gelen ve akciğerlere ve diğer organlara zarar veren enflamasyonu azaltıyor.

Araştırmanın ilk sonuçlarının yakında hakemli bir tıp dergisinde yayımlanacağı belirtiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tıp direktörü Prof. Stephen Powis, bu bulguların koronavirüse karşı mücadelede yeni bir aşama olduğunu söyledi.

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