Tocilizumab: İltihaplı eklem romatizması ilacı, ağır Covid hastalarının ölüm riskini azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, iltihaplı eklem romatizması tedavisinde kullanılan tocilizumab ilacı, hastanede tedavi gören en ağır Covid-19 hastalarının bir kısmı için hayat kurtarıcı olabilir.

Uzmanlar, halihazırda rutin olarak verilen ucuz bir steroid ilacı olan deksametazon'un yanı sıra tocilizumab ile tedavi edilen her 25 hastadan birinin daha hayatının kurtarılacağını söylüyor.

İngiltere'de bazı hastaneler bu şekilde tedavi uyguluyor.

Doktorlar, bu ilacın, hayatta kalma şansını artırma ve iyileşme süresini kısaltmanın yanı sıra, hastaların yoğun bakıma alınmasını da önleyebileceğini söylüyor.

Geçen yıl Chesterfield Kraliyet Hastanesi'ne ağır Covid-19 hastası olarak giren 62 yaşındaki Wendy Coleman'a da bu tedavi uygulanmış.

"Oldukça kötü nefes almakta zorlanıyordum ve yoğun bakım ünitesine yerleştirilmenin eşiğindeydim. Bana tocilizumab verildikten sonra, durumum stabil hale geldi ve daha da kötüye gitmedim. O zamana kadar, başarılı olup olmayacağımı bilmediğim için oldukça korkutucuydu" diyor.