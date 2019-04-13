"Tofaş Akademi"nin yeni kampüsü ve yeni sosyal tesisleri açıldı

İSTANBUL (AA) - Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, “Sektörde bir “okul” olarak nitelendirilen Tofaş için eğitim, her zaman öncelikli yer tuttu. Tofaş’ın sahip olduğu birikimin kalıcı olması ve geleceğe taşınması için 2010 yılında kurulan Tofaş Akademi, bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Yeni kampüsünde çok daha güçlü bir altyapıyla hizmet verecek olan akademinin, Tofaş’ın gelecekteki başarılarını daha da büyüteceğine yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ın insan kaynağının gelişimine verdiği önemden yola çıkarak hayata geçirdiği "Tofaş Akademi"nin yeni kampüsü ve yeni sosyal tesislerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ile Tofaş üst yönetimi, Tofaş Akademi eğitmenleri ile Tofaş çalışanları katıldı. - “Tofaş için eğitim, her zaman öncelikli yer tuttu”

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 50 yıl boyunca, Türkiye otomotiv sektörünün gelişiminde büyük rol oynayan Tofaş’ın önemli atılımlarla gelişimini sürdürdüğünü aktardı. Şirketin yarım asırlık yolculuğunu başarılı kılan unsurlardan birinin insan kaynağına verilen önem olduğuna dikkati çeken Koç, “Tofaş, tarihi boyunca her zaman öğrenen, öğrendikçe kendini yenileyen ve bilgi birikimini aktararak birlikte çalıştığı kurumların da güçlenmesini amaçlayan bir organizasyon oldu. Sektörde bir 'okul' olarak nitelendirilen Tofaş için eğitim, her zaman öncelikli yer tuttu. Tofaş’ın sahip olduğu birikimin kalıcı olması ve geleceğe taşınması için 2010 yılında kurulan Tofaş Akademi, bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Yeni kampüsünde çok daha güçlü bir altyapıyla hizmet verecek olan akademinin, Tofaş’ın gelecekteki başarılarını daha da büyüteceğine yürekten inanıyorum. 2014 yılında 1,5 milyon avroluk yatırımla kendine ait ilk binasında hizmet vermeye başlayan akademimiz, yaklaşık 10 yılda, sadece çalışanlarımızın değil, bayi ve tedarikçilerimizin de gelişiminde etkin rol oynadı. Tüm değer zincirinde öğrenen ve paylaşan organizasyon kültürü yaratmak, kurum kültürünün sahiplenilmesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Tofaş Akademi bugün, sektörde önemli bir eğitim merkezi.”

Koç, Tofaş Akademi’nin 2018’de eğitim ve gelişim alanında dünyanın en saygın ödülü olarak kabul edilen “Association For Talent Development (ATD) Best” listesine birinci sıradan girerek, önemli bir gurur kaynağı teşkil ettiğini de belirtti. Teknolojik dönüşüm ve yaratıcılığın birçok sektörü hızlı bir şekilde değiştirdiğini, alışılagelmiş üretim, dağıtım, iletişim, ulaşım, sağlık ve eğitim sistemlerinin de büyük bir değişim içerisinde olduğunu anımsatan Koç, “Gerek teknolojik dönüşümü yakından takip ederek yenilikçi olmak gerekse de dönüşümün getirdiği olanaklardan faydalanmak için sürekli olarak kendimizi güncellemeye ihtiyacımız var. Eğitim de burada kilit rol üstlenmekte. Tofaş Akademi’nin bu ihtiyacı karşılamaya yönelik öncü olmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. - “Tofaş Akademi, sürdürülebilir fayda üretmeyi hedefliyor" Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminde rol oynayan en önemli faktörlerin başında eğitimin geldiğini belirterek, “Tıpkı ülkeler gibi kurumların da geleceğe hazırlanması ancak eğitimle, gelişimle mümkün. Bu amaçla temelleri atılan Tofaş Akademi, şirketimizin kurumsal hafızasını oluşturup, bundan sürdürülebilir fayda üretmeyi, böylece tüm çalışan ve paydaşlarımıza yarar sağlamayı ve geleceğe hazırlanmalarını hedefliyor.” ifadelerini kullandı.