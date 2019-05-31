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TOGEM-DER'den Samsatlı bin 200 depremzedeye et yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 01:13 | Son Güncelleme

TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bin 200 depremzede aileye et yardımında bulunuldu.

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bin 200 depremzede aileye et yardımında bulunuldu. TOGEM-DER Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, “Samsat'ı yaşanabilir çok güzel bir ilçe olarak görmek istiyoruz” dedi.

İlçede 2 Mart 2017'de, meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evler hasar gören veya yıkılan vatandaşlar konteynerlerde yaşamaya başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından depremzedelere yönelik yapılan toplu konutların inşası devam ederken, TOGEM-DER ise Ramazan bayramı öncesi bin 200 depremzede aileye et yardımında bulundu. Yardım programına TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat katıldı. Gacal ve Fırat konteynerlerde yaşayan ailelerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra ise ailelere et dağıtımı yapıldı. Nevin Gacal, bin 100 çocuğa bayramlık kıyafet ve bin 200 aileye ise et dağıttıklarını belirtti. Samsat’ın çok güzel bir ilçe olduğunu aktaran Gacal şunları dedi:

"Belediye Başkanımız Halil bey Samsat'ın sosyal durumuyla alakalı bize bilgi verdi. İhtiyaçları olduğundan bahsetmişti. Bizde değerlendirmeye aldık dernek olarak, en azından Ramazan bitmeden bayram bitmeden gelelim çocuklarımızı sevindirelim aileleri ziyaret edelim dedik. Çocuklarımıza bayramlık giysi getirdik, bin 100 çocuğumuzu sevindiriyoruz. Yarın da devam edeceğiz onların hediyelerini dağıtmaya. Yine adak kurban kestik onları bu akşam ailelere dağıtıyoruz. Buradaki ihtiyaçları tespit ettik başkanımla beraber. Bizde hayırseverlerimize iletileceğiz bundan sonrada neler yapabiliriz. Eksiği var Samsat'ın tabi ki depremler geçirmiş bir önceki baraj yapımıyla beraber tekrar yeni bir hayat kurmuşlar inşallah bundan sonra onları daha güzel günler bekliyor olacak. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin kurduğu bir kurumuz biz TOGEM-DER inşallah bizde onlara ileteceğiz. Yapılması gereken işleri biraz daha hızlandırmaya gayret edeceğiz. Samsat'ı yaşanabilir çok güzel bir ilçe olarak görmek istiyoruz. Yarın akşam Kadir Gecesi nedeniyle buradaki ailelerimizle birlikte bir iftar yemeği yiyeceğiz hep beraber dualarımızı edeceğiz."

Desteklerinden dolayı TOGEM-DER’e teşekkür eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise, "Nevin hanıma ve TOGEM-DER’e çok teşekkür ederim” dedi.

Et yardımından yaralanan vatandaşlar da TOGEM-DER yönetimine teşekkür etti.

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