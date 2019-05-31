TOGEM-DER'den Samsatlı bin 200 depremzedeye et yardımı

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bin 200 depremzede aileye et yardımında bulunuldu. TOGEM-DER Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gacal, “Samsat'ı yaşanabilir çok güzel bir ilçe olarak görmek istiyoruz” dedi.

İlçede 2 Mart 2017'de, meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde evler hasar gören veya yıkılan vatandaşlar konteynerlerde yaşamaya başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından depremzedelere yönelik yapılan toplu konutların inşası devam ederken, TOGEM-DER ise Ramazan bayramı öncesi bin 200 depremzede aileye et yardımında bulundu. Yardım programına TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevin Gacal ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat katıldı. Gacal ve Fırat konteynerlerde yaşayan ailelerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra ise ailelere et dağıtımı yapıldı. Nevin Gacal, bin 100 çocuğa bayramlık kıyafet ve bin 200 aileye ise et dağıttıklarını belirtti. Samsat’ın çok güzel bir ilçe olduğunu aktaran Gacal şunları dedi: