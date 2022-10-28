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Togg C-SUV modeli hangi renklerde olacak? Türkiye'nin renklerinden esinlenen yeni Togg C-SUV'un renkleri

28.10.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'un C-SUV modelinin renkleri belli oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg 2023 yılının ilk aylarında ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV'u pazara sunacak. Merakla beklenen Togg C-SUV modelinin renkleri Togg'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Türkiye'nin renklerinden ilham aldığını belirten Togg 6 farklı renk sundu. İşte Togg C-SUV modelinin renkleri...

Togg C-SUV modeli hangi renklerde olacak? Türkiye'nin renklerinden esinlenen yeni Togg C-SUV'un renkleri

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" temasıyla 6 farklı renk modelini paylaştı. İlgiyle takip edilen Togg yerli otomobil elektrikli modeli olan C-SUV içii-n belirlenen renklerin görsellerini yayınladı.

TOGG C-SUV MODELİNİN RENKLERİ BELLİ OLDU!

Yerli ve milli otomobil Togg'un C-SUV modelinin renkleri belirlendi. Togg resmi Twitter hesabı üzerinden otomobillerin belli olan renkleri ile görsellerini paylaştı.

Togg paylaşımında, "2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağımız doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazımız C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni sizlerle buluşturacağız." şeklinde yazdı.

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

TOGG C-SUV'UN RENKLERİ NASIL OLACAK?

Togg'un paylaştığı C-SUV modelinin renkleri;

Kampüsümüzün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları...

Togg'un renkleri belli oldu

Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı…

Togg'un renkleri belli oldu

Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını…

Togg'un renkleri belli oldu

Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını…

Togg'un renkleri belli oldu

Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini…

Togg'un renkleri belli oldu

Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturduk…

Togg'un renkleri belli oldu

TOGG FABRİKASI NE ZAMAN AÇILACAK?

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılışı 29 Ekim'de yapılacak. (AA)

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