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TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatları ne kadar, belli oldu mu?

02.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG ne zaman satışa çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada ilk olarak banttan SUV modelin ineceğini belirtmiş, aracın 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacağını aktarmıştı. Yapılan açıklamaya göre otomobil, 2024'ün Eylül ayında Avrupa'da satışa çıkarılacak. Peki TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatları ne kadar, belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG fiyatları ne kadar, belli oldu mu?

TOGG ne zaman satışa çıkacak, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un deneme sürüşlerine bir süre önce başlandı. Vatandaşlar arama motorlarında "TOGG ne zaman satışa çıkacak?", "Yerli otomobil TOGG fiyatları ne kadar, belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ilk olarak banttan SUV modelin ineceği vearacın 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacağını belirtti.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş SUV modelin ülkemizde satışa çıkmasının ardından Avrupa'da 2024'ün Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağını aktardı.

Tamamen elektrikli olacak olan TOGG'un ilk aşamada 300 ve 500 km menzil seçenekleri ve 200 ve 400 beygirlik bir güç sunacağı ifade edildi.

YERLİ OTOMOBİL TOGG FİYATLARI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

TOGG'un fiyatı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıklamasında "200 BG'lik versiyon 7,6, 400 BG'lik versiyon ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir" ifadelerini kullandı.

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