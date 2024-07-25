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Twitter (X) çöktü mü, 25 Temmuz 2024 X'te sorun mu vardı? Kullanıcı raporları geldi

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
25.07.2024 15:51
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Twitter çöktü mü? Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X ilgili iddiaya göre kullanıcılardan problemlerin olduğuna işaret eden raporlar geldi. Twitter'da (X'te) sorun yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek üzerine birçok kişinin "Twitter çöktü mü, 25 Temmuz 2024 X'te sorun mu var?" gibi sorulara cevap aradığı, arama motorlarında sorgulamalar yapmaya başladığı söylendi. Peki, Twitter (X) çöktü mü? 25 Temmuz 2024 X'te sorun mu vardı? İşte detaylar...

Twitter (X) çöktü mü, 25 Temmuz 2024 X'te sorun mu vardı? Kullanıcı raporları geldi

Twitter yeni adıyla X ile ilgili son durum ve "Twitter (X) çöktü mü?" sorusunun yanıtı 25 Temmuz 2024 günü merak edildi. Twitter (X) kullanıcıları platformda bir sorun olup olmadığını araştırdı. Çünkü çok sayıda kullanıcının, sosyal paylaşım ağı olan Twitter'da sorun yaşandığına dair raporlar gönderdiği ifade edildi. Peki Twitter (X) çöktü mü, Twitter'da sorun mu vardı? 25 Temmuz 2024 X'e ne oldu?

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TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret etti. Sitede 25 Temmuz 2024 15:29'da kullanıcılardan çok sayıda rapor geldiği görüldü.

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İŞTE SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ YORUMLARI

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TWITTER (X) DÜZELDİ Mİ?

X'te nasıl bir sorun yaşandığı bilinmiyor ancak son olarak sosyal medya platformundaki problemin giderilmeye başlandığı görüldü. Downdetector'deki son veriler de gelen kullanıcı raporlarının sayısının azaldığını gösterdi.

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Sorunun kısa süre içerisinde ise tamamen giderilmesi bekleniyor.

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