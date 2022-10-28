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’TOGG önemli bir eşik olacak’

28.10.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Sanayicileri ve İş insanları Derneği (BUSİAD), Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Cumhuriyet’in 99. yılında banttan inecek elektrikli yerli otomobiliyle ilgili açıklama yaptı.

’TOGG önemli bir eşik olacak’

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Cumhuriyet’in 99. yılında banttan inecek elektrikli yerli otomobiliyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bursa, güçlü sanayisiyle ve nitelikli otomotiv altyapısıyla her zaman öncü konumda yer almaktadır. Bu açıdan TOGG tesislerinin Bursa’da inşa edilmesi de son derece stratejik ve bilinçli yapılmış bir tercihtir" açıklamasında bulundu.

BUSİAD Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:
“TOGG araçlarının, teknolojik bir değişimin sembolü olarak görüleceğine inanıyoruz. At arabasıyla başlayan, oradan karoseri ve 1970’lerle birlikte otomobil ve hafif ticari araçların merkezi olan Bursa, bu başlangıçla artık teknoloji üssü olmaya da adaydır. 1970’lerde Türkiye’nin iki büyük otomobil fabrikasının Bursa’da kurulmasının ardından, bu fabrikaların gelişimine paralel olarak, yan sanayi de devasa noktalara gelmiş ve dünyanın her yerine mal satar noktaya ulaşmıştır. Ayrıca karoseri ve otobüs üretimi de Bursa’nın sektördeki yerini perçinlemiştir. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlamaları, ilk TOGG aracının banttan inmesi sebebiyle, Bursa ve Türkiye’nin sanayi tarihinde hatırlanacak önemli bir eşik olacaktır. Özellikle elektrikli ve otonom sürüş teknolojileriyle birlikte yaşanan bu dönüşümde, Türkiye’nin vizyon projesi TOGG Türkiye ve otomotiv endüstrisi ekosistemi açısından önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak ve Türkiye adına çok önemli fırsatlar oluşturacaktır.”

Batarya üretiminin de TOGG tesislerinin yanında yapılmasının geleceğe dönük oluşturulan yapının ne kadar güçlü bir temelle kurulduğunu ortaya koyduğunun da kaydedildiği açıklamada şu cümlelere de yer verildi;
"TOGG, etrafındaki bu güçlü ekosistem ile çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Bursa sanayisi, otomotiv hikayesinin, bu noktadan sonra daha da renkleneceğinin bilincinde olarak, kendisine verilecek yeni görev ve yolculuklara hazırdır. Ulaşım araçlarında özel bir bilgi birikimine sahip olan Bursa bunu teknoloji ile de harmanlanacak ve dünyadaki bu özel yerini kuvvetlendirecektir. Türkiye’ye ve Bursa’ya hayırlı olsun"

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