TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

Yeni Şafak Gazetesinin yazarlarından İsmail Kılıçaslan, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve danışmanı Tayfun Topal'ın Fatih Altaylı ile birlikte yemek yemesine tepki gösterirken Gülben Ergen'in 'Boşu Boşuna' şarkısına da atıf yaptı. Haşmet Babaoğlu da tepkisini paylaştı.

KILIÇASLAN VE HAŞMET BABAOĞLU'NDAN FATİH ALTAYLI TEPKİSİ!

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu da sosyal medyadan tepkisini dile getirirken: 'Bıktık, ama ne halleri varsa görsünler' ifadesini kullandı. Tartışmalar ve eleştirilerin ardından gazeteci Fatih Altaylı, Twitter'da TT ey listesinde yer aldı.

'BAKAN MÜCADELENİZ UMRUMDA DEĞİL DİYOR'

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçaslan, ODA TV'nin haberini alıntılayarak: 'Boşuna boşuna ah boşu boşuna diye bir şarkı hatırlıyorum. Hepsini geçtim de Fatih Altaylı ile buluşmak nedir? Sizin hassasiyetiniz kavganız mücadeleniz umrumda bile değil demiyorsa ne diyor bize Turizm Bakanı' notunu düştü.









