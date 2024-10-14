Togg T10F'nin özellikleri nelerdir? Togg T10F fiyatı, menzili, iç ve dış tasarımı

Türkiye’nin yerli otomobili olan Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana’da halkın beğenisine sunulmuştur. Aracın tanıtımı, özellikle gençlerin dikkatini çekmiştir.
Birçok kişi, Togg T10F'nin yenilikleri ve özelliklerini daha yakından öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmıştır. Togg sedan, büyük ilgi toplarken, TEKNOFEST Adana’da öğrenciler başta olmak üzere birçok katılımcı, T10F’nin rakiplerinden ayrılan benzersiz yönlerine odaklanmıştır. Aracın ileri mühendislik çözümleri ve çevre dostu yapısı, ziyaretçilerin merakını cezbetmiştir.
Togg T10F, Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg tarafından geliştirilen tamamen elektrikli Togg sedan modelidir. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yeni atılımlarından biri olan bu proje, Togg'un sedan segmentindeki ilk temsilcisi olarak öne çıkmaktadır. T10F, özellikle çevreci yapısı ve teknoloji donanımlarıyla dikkat çekmektedir.
Togg T10F’nin, 2025 yılı itibarıyla önce Türkiye’de, ardından Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması planlanmaktadır.
Togg T10F özellikleri aşağıdaki gibidir:
T10F RWD (arkadan itiş), teknik açıdan 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten bir model olarak öne çıkacak. Aracın performansını destekleyen 2 farklı batarya seçeneği sunulacak; bu seçenekler, 350 kilometre üzeri ve 600 kilometreye kadar menzil imkânı sağlayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre esneklik sunacak.
Togg T10F'nin 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefleyen 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu da planlanıyor. Uzun menzilli modelde Togg T10F batarya kapasitesinin 88,5 kWh olarak sunulması hedefleniyor. Standart menzilli model ise 52,4 kWh batarya kapasitesine sahip olacak.
Togg T10F fiyatı, güncel verilere göre (Ekim 2024) henüz kamuoyuna açıklanmamıştır.