Togg T10F'nin özellikleri nelerdir? Togg T10F fiyatı, menzili, iç ve dış tasarımı

Türkiye’nin yerli otomobili olan Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana’da halkın beğenisine sunulmuştur. Aracın tanıtımı, özellikle gençlerin dikkatini çekmiştir.

Birçok kişi, Togg T10F'nin yenilikleri ve özelliklerini daha yakından öğrenmek için araştırmalarını hızlandırmıştır. Togg sedan, büyük ilgi toplarken, TEKNOFEST Adana’da öğrenciler başta olmak üzere birçok katılımcı, T10F’nin rakiplerinden ayrılan benzersiz yönlerine odaklanmıştır. Aracın ileri mühendislik çözümleri ve çevre dostu yapısı, ziyaretçilerin merakını cezbetmiştir.

Togg T10F nedir?

Togg T10F, Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg tarafından geliştirilen tamamen elektrikli Togg sedan modelidir. Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yeni atılımlarından biri olan bu proje, Togg'un sedan segmentindeki ilk temsilcisi olarak öne çıkmaktadır. T10F, özellikle çevreci yapısı ve teknoloji donanımlarıyla dikkat çekmektedir.

Togg T10F’nin, 2025 yılı itibarıyla önce Türkiye’de, ardından Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması planlanmaktadır.

Togg T10F'nin özellikleri nelerdir?

Togg T10F özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tamamen elektrikli: T10F, sıfır emisyonlu, çevre dostu bir elektrikli otomobil olarak tasarlanmıştır ve şarj edilebilir bataryasıyla çalışır.

Teknolojik donanımlar: Araçta, sürücüye çeşitli yardımcı sistemler sunan yapay zekâ ve otonom sürüş özellikleri bulunmaktadır. Akıllı bağlantı teknolojileri ile sürücüler, araçlarını dijital ekosistemlerle entegre edebilir.

Güvenlik ve konfor: Güvenlik sistemleri, adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı gibi özelliklerin, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunması amaçlanmaktadır.

0-100: Togg T10F'nin 0'dan 100 km/s'e hızlanması 4,6 saniye olarak açıklanmaktadır.

Tasarım: Togg T10F iç ve dış tasarımının modern bir görünüm sunduğu belirtilir. Araç, aerodinamik yapısı ve zarif hatlarıyla ise dikkat çeker. Togg T10F içinde ısıtmalı direksiyon sistemi de bulunmaktadır.

Togg T10F menzil: T10F'nin 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacağı açıklanmıştır. Bunlar; RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu seçeneklerdir.

Togg T10F teknik özellikleri

T10F RWD (arkadan itiş), teknik açıdan 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten bir model olarak öne çıkacak. Aracın performansını destekleyen 2 farklı batarya seçeneği sunulacak; bu seçenekler, 350 kilometre üzeri ve 600 kilometreye kadar menzil imkânı sağlayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre esneklik sunacak.

Togg T10F'nin 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefleyen 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu da planlanıyor. Uzun menzilli modelde Togg T10F batarya kapasitesinin 88,5 kWh olarak sunulması hedefleniyor. Standart menzilli model ise 52,4 kWh batarya kapasitesine sahip olacak.

Togg T10F fiyatı, güncel verilere göre (Ekim 2024) henüz kamuoyuna açıklanmamıştır.