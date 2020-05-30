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Tokat'a şehit ateşi düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 19:57 | Son Güncelleme

Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora’nın Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Tokat'a şehit ateşi düştü!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora’nın şehadet haberi, Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Turan ve Nuriye çiftinin 4 erkek evladından birisi olan Uğur Bora’nın şehadet haberi Niksar Kaymakam vekili Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Keskin tarafından sağlık ekipleri nezaretinde verildi.

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Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin Hakkari’de yapılacak olan törenin ardından Tokat'a gönderilmesi bekleniyor.

(İHA)

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