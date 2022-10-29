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Tokat Belediye Plevne ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak

29.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, ilk galibiyetini Halkbank önünde almayı planlıyor.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, yarın sahalarında ligin güçlü ekiplerinden şampiyonluk adayı Halkbank ile karşılaşacaklarını söyledi.

Maçın hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Gür, "Maalesef ligde oynanan 5 maçta henüz galibiyetimiz bulunmuyor, önümüzdeki fikstür de oldukça zorlu. Sırasıyla Halkbank, Ziraat Bankart ve Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu takımlarla aramızda ciddi anlamda bütçe farkı var." dedi.

Sporcuları ve ekibinin elinden geleni yaptığını, güzel bir ortamları da bulunduğunu dile getiren Gür, "Yapabileceklerimizin üzerinde işler yapıyoruz ama bir türlü sonuca ulaşamadık. Tek gayemiz galibiyete en yakın sürede ulaşabilmek. Sporcularım bu süreçte çok şey öğrendi. Bu tecrübeyi özellikle oyunların son bölümlerine yansıtabilirsek, galibiyet hasretimizi bitireceğiz. Oyuncumuz Atakan Topal'ın sol elinde çatlak tespit edildi ve tedavisine başlandı. Maalesef kendisini 2 hafta kullanamayacağız. Tedavi sürecine bağlı olarak bu süre uzayabilir." ifadelerini kullandı.

Gür, transfer çalışmalarının da sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pasörümüz Berkün Eber Üstündağ, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ain'e transfer oldu. Kendisine teklif geldi ve değerlendirmek istedi, bizler de engel olmak istemedik. Berkün'ün yerine takıma pasör Efe Özbey'i dahil ettik, pazartesi günü bizimle olacak.

Taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını, sporcularıma destek olmalarını istiyorum. Çünkü bu ekip her şeyin en iyisini hak ediyor. Herkes çok gayretli ve çok istekli. Gücümüzü son ana kadar kullanıyoruz, son topa kadar savaşıyoruz. Amacımız iyi voleybol oynamak ve seyircimize iyi voleybol izletmek. Bunu da şimdiye kadar oynamış olduğumuz maçlarda gösterdiğimizi düşünüyorum, sonuca gidemesek de. Yarın tüm Tokat'ı salona bekliyoruz."

Tokat Belediye Plevne ile Halkbank arasında Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak maç, yarın saat 15.30'da başlayacak.

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Tokat Voleybol

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