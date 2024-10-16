Tokat'ın neyi meşhur? Tokat'ın meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Telli zurna ve yazma adı verilen yöresel ürünlerin satın alınabildiği Tokat ili, Zile pekmezi ve çökelek gibi gıda ürünleriyle de ünlüdür. Bu şehrin yöresel mutfağının gelişmişliğini gösteren tarifler arasında Tokat kebabı, samsa, tiritli ıspanak ve bacaklı çorba olarak bilinen lezzetler sıralanır. Şehri gezerken tarihi mekanları yakından incelemek isteyenlerin ise Yağıbasan Medresesi, Tokat Kalesi ve Saat Kulesi, Taş Han gibi yapıları görmeleri mümkündür.

Tokat’tan satın alınabilen yerel ürünler nelerdir?

Karadeniz Bölgesi’nin, geçmişi Bakır Çağı’na kadar uzanan şehri olan Tokat; dokumacılık, ahşap boyamacılığı ve tahta işçiliği gibi sanatların sürdürüldüğü yerlerdendir. Dolayısıyla bu şehre giden turistlerin özellikle yöresel Tokat yazmalarından ve yerel figürlerle tasarlanan kilimlerden satın aldığı görülür. Bölgedeki pasajlarda ve dükkanlarda bakır işçiliği ürünlerinin de yer aldığı söylenmelidir. Ayrıca Tokat bileziği olarak isimlendirilen ziynet eşyası, turistlerin bu şehirde ilgi gösterdikleri seyahat hatıraları arasında bulunur.

Tokat’ın hediyelik seçenekleri örneklendirilirken telli zurna ve folklorik bebeklere de değinilmelidir. Bu yerel enstrüman ile yöresel desenlerle tasarlanan bebeklerin dekoratif obje olarak kullanılabildiği bilinir. Şehirle özdeşleşen ve hediyelik olarak satın alınan gıda ürünleriyse şu şekilde belirtilmiştir:

Zile pekmezi ve leblebisi

Kuşburnu marmelatı

Tokat yaprağı

Bölgede yetişen taze ceviz

Çemen ve bez sucuk gibi lezzetler

Yoğurtmaç ekmeği

Çökelek ve domates salçası

Tokat mutfağına özgü yöresel lezzetler listesi

Yaprağı, cevizi, domatesi ve pekmeziyle meşhur olan Tokat’ta yöresel mutfağı başarıyla yansıtan lezzetler tadılabilir. Bunlar arasında kuru patlıcan ve kabak kabuğu yemeği gibi ilgi çekici tarifler bulunur. Ayrıca Tokat mutfağına özgü olan dolma içi, tatlı tarhana ve çökelekli katmer gibi lezzetler de oldukça popülerdir.

Şehrin neredeyse her bir restoranında denenebilen Tokat kebabı, bölgenin ikonik yemekleri arasında öne çıkar. Bununla birlikte mumbar dolması, mercimekli bulgur pilavı ve Tokat usulü keşkek de turistlerin beğenisini kazanan tariflerdendir. Bu şehri ziyaret edip bölgenin yerel mutfağını keşfetmek isteyen kişilere aşağıda listelenen yemekleri de denemeleri tavsiye edilir:

Bakla, kelem (lahana), efelik, et dolması

Bacaklı çorba

Bat, ıspanak mıhlaması, pehlili pilav

Yumurtalı pürpürüm kavurması, erikli yavan dolma

Haşhaşlı ve cevizli parmak, ak zambak reçeli

Kayısı çiri, gül reçeli, köme

Ferfene, kabak döşemesi, samsa

İsot patlatması, fasulyeli bulgur pilavı, tiritli ıspanak

Çalma pekmezli köy pilici, kabak kızartması

Tokat’a gidildiğinde görülebilen turistik yerler hangileridir?

Köyleri, tarihi yerleri ve ihtişamlı yapıtlarıyla dikkat çeken Tokat’ta turistlerin ilgi odağına dönüşen birçok mekan vardır. Tokatlı Kanyonu, Taş Han ve Kaz Gölü bunlar arasında öne çıkan destinasyonlardandır. Ayrıca Tokat’a seyahat eden bir kişinin Yağıbasan Medresesi, Ballıca Mağarası, Ali Paşa Cami gibi mekanları keşfetmesi mümkündür.

Şehirde kültürel bir geziye çıkmak isteyenler, Mahperi Hatun Kervansarayı ile Ali Paşa Hamamı’na uğrayabilir. Buna ek olarak Tokat’ın geçmişini temsil eden Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi ile Sulusaray da turistlerin uğrak rotalarındandır. Şehirde Tokat Mevlevihanesi, Sultan Hamamı, Gazi Osman Paşa Plevne Müzesi gibi mekanlara gidilebilir. Ayrıca Şehir Müzesi ve Roma Arsenali de bölgenin tarihi atmosferini yaşatan önemli rotalar arasındadır.

Tokat’ta yer alan doğal alanlar ve kutsal mekanlar nelerdir?

Tokat’ın doğal miras niteliğindeki alanları arasında Topçam Yaylası, Almus Baraj Gölü ve Zile Maşat Höyük yer alır. Bununla beraber Selemen ve Almus Dumanlı Yaylası ile Zinav gölü de şehrin görülmeye değer rotalarındandır. Bu ilde yer alan Yeşilırmak Köprüsü’nden de bölgenin etkileyici manzarasına tanıklık edilebilir.

Şehirde yer alan Halef Sultan ve Abdulmuttalip zaviyeleri ile Esentimur ve Burgaç Hatun türbelerinin önemli dini mekanlardan olduğu bilinir. Bu yapılara ek olarak Takyeciler, Meydan (Hatuniye), Behzad-ı Veli, Mahmut Paşa camileri de ihtişamlı yapısıyla turistleri etkileyen noktalardandır. Ayrıca şehirde Garipler, Ulu, Niksar camileri de yer almaktadır.

Tokat’ın tarihi yapıtları ve antik yerleri nelerdir?

Tokat, Zile ve Niksar kaleleri; şehrin popüler tarihi yapıtları arasında sıralanır. Arastalı Bedesten ve Tokat Saat Kulesi de bölgedeki önemli eserlere birer örnek oluşturur. Deveciler Hanı ve Bey Sokağı da şehrin ikonik tarihi mekanları olarak nitelendirilir. Bölgenin köklü geçmişini keşfetmek isteyenlerin ise Tokat Kültür Evi ve Komana Antik Kenti’ne uğramaları uygundur. Ayrıca Halit (Sulu) Sokak da gezginlerin kültürel seyahatlerine dahil ettikleri meşhur rotalar arasında bulunur.