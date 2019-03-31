HABER

Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkan

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 20:22 | Son Güncelleme

Tokat'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu (42) kazandı.

Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu yeniden başkan

Tokat'ta AK Parti'den yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezindeki seçmenlerin çoğunluğunun oyunu elde ederek yeniden başkan seçildi.

EYÜP EROĞLU KİMDİR?

İlköğretimini Tokat Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Tokat İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Eroğlu, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlayan Eroğlu, 2001-2014 yılları arasında Tokat’ta serbest avukatlık yaptı. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü. 2014’te AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçilen evli ve 3 çocuk sahibi Eyüp Eroğlu, orta düzeyde İngilizce biliyor. (DHA)

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Sandıktan 'Beşiktaş' çıktı!Sandıktan 'Beşiktaş' çıktı!
Ekrem İmamoğlu sandığından birinci çıktıEkrem İmamoğlu sandığından birinci çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tokat ak parti yerel seçim sonuçları 2019

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

CHP'li aday gözaltına alındı

CHP'li aday gözaltına alındı

Diğer Haberler
Erdoğan'ın sandığından 166 oyla Binali Yıldırım çıktı

işte Erdoğan'ın sandığından çıkan sonuç!

Sandıktan 'Beşiktaş' çıktı!

Sandıktan 'Beşiktaş' çıktı!

Ekrem İmamoğlu sandığından birinci çıktı

Ekrem İmamoğlu sandığından birinci çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından kim çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanından kim çıktı

Türkiye'nin en küçük mahallesinden MHP çıktı

Türkiye'nin en küçük mahallesinden MHP çıktı

Şişli’de Mustafa Sarıgül’e şok

Şişli’de Mustafa Sarıgül’e şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.