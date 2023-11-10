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TOKAT'TA DEPREM SON DAKİKA! 10 Kasım 2023 Tokat Niksar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli son depremler listesi

10.11.2023 20:42 | Son Güncelleme:
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Tokat deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 10 Kasım Cuma günü Tokat Niksar'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin, yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Samsun başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşlar da sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, 10 Kasım 2023 Tokat Niksar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli son depremler listesi

TOKAT'TA DEPREM SON DAKİKA! 10 Kasım 2023 Tokat Niksar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli son depremler listesi

Tokat Niksar'da deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Tokat başta olmak üzere Samsun, Ordu ve Sivas gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Tokat depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Tokat deprem açıklaması...

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.1 kilometre olarak açıklandı. Depremin Tokat Niksar ilçesi Tepeyatak mevkii açıklarında gerçekliği bildirildi.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.10 20:18:55 38.2898 30.9687 3.7 -.- 2.4 -.- GOKCEALI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.11.10 20:17:50 40.5698 36.7185 4.1 -.- 3.2 -.- TEPEYATAK-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.11.10 20:07:42 38.5182 37.3157 11.1 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.10 19:05:02 37.9035 36.3638 12.8 -.- 2.0 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.10 18:06:32 36.9313 27.9242 7.8 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.10 17:00:34 37.0875 28.4378 7.2 -.- 2.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.10 16:54:08 39.5495 40.0695 13.1 -.- 2.1 -.- KUZULCA-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.11.10 16:19:10 37.7702 35.7055 5.0 -.- 3.0 3.0 ORTAKOY-FEKE (ADANA) İlksel
2023.11.10 15:49:50 37.1182 28.0025 0.0 -.- 1.4 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.11.10 15:22:38 39.0692 29.0562 23.2 -.- 1.8 -.- KALKAN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.10 15:19:52 38.7173 27.9705 5.4 -.- 2.3 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

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