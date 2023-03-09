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Tokat'ta feci kaza! Karşı şeride geçen otomobil cipe çarptı: 2 ölü 4 yaralı

09.03.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek bir cipe çarptı. Feci kazada hurdaya dönen araçlardaki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta feci kaza! Karşı şeride geçen otomobil cipe çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Tokat'taki kaza, saat 19.30 sıralarında Turhal Karayolu üzerinde bulunan Söngüt köyü yakınlarındaki havalimanı kavşağında meydana geldi. Tokat’tan Turhal ilçesine doğru seyir halinde olan Selahattin Çağlar (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Tokat yönüne seyir halindeki Murat Ç.'nin (37) kullandığı ciple çarpıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Selahattin Çağlar kaza yerinde, otomobilde bulunan Mehmet Çağlar (30) ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Kamyonet sürücüsü Murat Ç., Mustafa A.(28) ve Merve A. (27) ile otomobildeki Muhlis Ç. (58), yaralı olarak kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA-İHA)


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