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Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Tokat'ın Madas köyünde, oy verme işlemi sırasında, muhtar adayı Necmettin Damar ve diğer aday Mustafa Ceylan'ın yakınları arasında kavga çıktı. Olayda bıçaklanan Damar ile 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Merkeze bağlı Madas köyünde, oy kullanma işleminin sona ermesine 20 dakika kala, muhtar adayı Necmettin Damar ve diğer aday Mustafa Ceylan'ın yakınları arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Necmettin Damar, iddiaya göre, M.C. tarafından bıçaklandı. Mesut B., Mehmet B. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişi de kavgada hafif yaralandı.

İhbar üzerine köye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar adayı Damar, sağlık görevlilerince ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mesut B. ve Mehmet B. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye gitmeyi reddeden diğer 2 yaralı da olay yerinde, ayakta tedavi edildi. Muhtar adayı Necmettin Damar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

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Tokat kavga

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