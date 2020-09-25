HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Tokat'ta sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki sulama kanalı yanından geçen bir kişi, su içerisinde kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi ilk görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride kanaldan çıkarttı. Olay yerine gelen polislerin yaptığı ilk incelemede cesedi bulunan kadının kimliğine ulaşılamadı.

72636e33eb3ab5e38549ddc8f53dce33

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için araştırma başlatıldı. Vücudunda herhangi bir darbe izine rastlanmayan kadının kanala düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

bc029d328fb907bf124515ae79141a60

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kameradaKurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB yayınladı! İşte Oruç Reis’li Preveze Deniz Zaferi belgeseli
MSB yayınladı! İşte Oruç Reis’li Preveze Deniz Zaferi
Maaş kuyruğu koronavirüs dinlemedi
Maaş kuyruğu koronavirüs dinlemedi
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! Semt pazarında 'pes' dedirten tartı hilesi
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
U dönüşü yapmak isterken motosikleti görmeyince...
U dönüşü yapmak isterken motosikleti görmeyince...
Cami minaresinde tilki şaşkınlığı! Nasıl çıktığını kimse anlamadı
Gören şaşkına döndü! Cami minaresine nasıl çıktı?
Gelinim Mutfakta meyveli çikolata kasesi tarifi! Meyveli çikolata kasesi nasıl yapılır? Meyveli çikolata kasesi malzemeleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta meyveli çikolata kasesi tarifi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.