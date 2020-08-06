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Tokat’ta dehşet saçan damat tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 16:19 | Son Güncelleme

Tokat’ta kayınbabasını tabanca ile vurarak öldüren, kaynanasını da ağır yaralayan damat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tokat’ta dehşet saçan damat tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Bilgin B. (22), 6 aylık eşi Edanur B. (19) ile barışmaya gittiği evde kayınbabasını vurarak öldürürken, kaynanasını ağır yaraladı. Olay yerinde gözaltına alınan damat, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tokat Adliyesine sabah saatlerinde çıkarılan zanlı, mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Bilgin B.’nin sosyal medya hesabındaki paylaşımı dikkat çekti. Olaydan bir gün önce “Niyetiniz kaderiniz olsun” şeklinde paylaşım yapan zanlının bir süredir kayınbabasının evinde bulunan eşi ile konuşmak isterken yaşanan tartışma sonucu yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile ateş açtığı öğrenildi.

Olay; 600 Evler Mahallesi İmamlık caddesinde bulunan apartman dairesi önünde meydana geldi. Aralarında çıkan bir tartışma sonucu babasının evine dönen eşi Edanur B. (19) ile konuşmaya giden Bilgin B., aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışmada dehşet saçtı. Bilgin B., ruhsatsız tabancasıyla kayınbabası İbrahim Batarya ile kaynanası Gülşen Batarya’ya ateş açtı. Ağır yaralanan kayınbabası sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kaynanası yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İbrahim Batarya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya’ya gönderildi.

İHA

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