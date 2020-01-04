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  4. Tokat'ta evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Tokat'ta evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede evlerden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, hırsızlığı G.Ş, M.A.K. ve A.K'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Girdikleri bir evden sahibinin gelmesi üzerine kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin takibi sonucu Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi'nde park halindeki bir araçta yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çeşitli eşyalar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Tokat tutuklama Zile

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