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Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)

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