HABER

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde biri yabancı plakalı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde biri yabancı plakalı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Sulusaray-Yeşilyurt Karayolu Çırdak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sulusaray'dan Yeşilyurt istikametine giden Selahattin Han(55) yönetimindeki W90561G yabancı plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yasin Anmaca'nın (36) kullandığı 66 LG 316 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile 2 otomobilde bulunan M.D. (59), E.D. (17), R.D. (53), Y.A. (22) ve M.H. (62) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Batman’daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındıBatman’daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiSakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.