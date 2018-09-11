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Tokat'ta kaporta ustalarının "dolu" mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

Erbaa ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, kaportacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle çok sayıda vatandaşın aracı zarar görürken, kaportacıların önünde de uzun kuyruklar oluştu.

İlçe merkezi ve köylerde 5 gün önce etkili olan sağanak nedeniyle birçok evi su basarken, dolu nedeniyle ekili tarım alanları ile araçlar zarar gördü.

Vatandaşlar doludan hasar gören araçlarını Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kaporta ustalarına tamir ettirmek için sıraya girdi. Erzurum, Bursa, Kayseri ve İstanbul'dan bazı kaporta ustalarının da talebi karşılamak için ilçeye geldiği öğrenildi.

Tokat'ta iş yeri bulunan ve Erbaa'ya gelen kaporta ustası Osman Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Erbaa'da yağan dolu nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi. Yaklaşık 500 ila 550 araçta hasar meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Eksperin hasar dosyasını açmasını bekliyoruz daha sonra da tamiratını yapıyoruz." dedi.

Araç sahiplerinden Sakıp Akbulut ise dolu sonrası aracının kaportasında hasar oluştuğunu belirterek, "Sağanak ve sonrasında dolu bir anda geldiği için aracı korunaklı bir yere alamadım." diye konuştu.

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