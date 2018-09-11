Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle çok sayıda vatandaşın aracı zarar görürken, kaportacıların önünde de uzun kuyruklar oluştu.
İlçe merkezi ve köylerde 5 gün önce etkili olan sağanak nedeniyle birçok evi su basarken, dolu nedeniyle ekili tarım alanları ile araçlar zarar gördü.
Vatandaşlar doludan hasar gören araçlarını Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kaporta ustalarına tamir ettirmek için sıraya girdi. Erzurum, Bursa, Kayseri ve İstanbul'dan bazı kaporta ustalarının da talebi karşılamak için ilçeye geldiği öğrenildi.
Tokat'ta iş yeri bulunan ve Erbaa'ya gelen kaporta ustası Osman Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Erbaa'da yağan dolu nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi. Yaklaşık 500 ila 550 araçta hasar meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Eksperin hasar dosyasını açmasını bekliyoruz daha sonra da tamiratını yapıyoruz." dedi.
Araç sahiplerinden Sakıp Akbulut ise dolu sonrası aracının kaportasında hasar oluştuğunu belirterek, "Sağanak ve sonrasında dolu bir anda geldiği için aracı korunaklı bir yere alamadım." diye konuştu.
Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi
CHP'li Engin Altay'dan AK Parti'ye çok sert uyarı: Olmaması gereken işler ve haller olur
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık
Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi
Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!
Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum