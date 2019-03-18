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Tokat'ta şehit mezarlarına karanfil

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tokat'ta şehit mezarlarına karanfil

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Tokat Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Piyade Yüzbaşı Çağlar Halli'inin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Tören, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından edilen dua ile son buldu.

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