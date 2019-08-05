Tokat'tan 80 ilin valisine bayram tebriği

Tokat'ın, tarihin ve doğanın kesişim noktasında bulunduğunu ve yaklaşık bin yıllık tarihe sahip olduğunu anımsatan Balcı, şunları kaydetti:

Proje kapsamında, PTT Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan kartpostallara, el baskısı yazma desenlerinin bulunduğu pullar yapıştırıldı. Hazırlanan tebrik kartları, Kurban Bayramı vesilesi ile Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü ve PTT Başmüdürlüğünce düzenlenen etkinlikle 80 ilin valiliklerine, milli eğitim müdürlüklerine, olgunlaşma enstitüleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Mektup, tebrik kartı ve posta pulu kültürünün sürdürülmesi, geçmişten günümüze el sanatlarının yaşatılması ve ile özgü yazma motiflerinin ülke çapına tanıtılması amacıyla Olgunlaşma Enstitüsü ve PTT Başmüdürlüğü tarafından "Pullarda Yaşayan Tokat" Projesi hayata geçirildi.

"Burada Anadolu insanının, bizim kendi kültürümüzden gelen insanların yaşamlarını, sevinçlerini, kederlerini simgeleyen motiflerin pullara işlendiğini görüyoruz. Bilindiği gibi Tokat'ın yazmaları meşhur. Bu yazmalar hem Türkiye'de hem de dünyada bir numara. Hem baskı özellikleri açısından hem motifler açısından yazmalarımız bir numara. Bu eserlerin, Tokat'ın tarihinin yansıtılması noktasında çok büyük bir önemi var."

Etkinliğe, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, TSO Başkanı Ali Çelik, PTT Başmüdürü Muhterem Demir ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından yazma desenlerinin yer aldığı pullardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Programda ayrıca yazma motiflerinin işlendiği tebrik kartları, Vali Balcı tarafından imzalanarak, diğer illerin valilerine postalandı.

