HABER

Tokayev, Kırgızistan ve Belarus cumhurbaşkanlarıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Tokayev, Kırgızistan ve Belarus cumhurbaşkanlarıyla görüştü

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısına katılmak üzere Kazakistan'a gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ayrı ayrı görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ile Ceenbekov'un görüşmesinde ikili iş birliği ve uluslararası örgütler çerçevesinde etkileşim konuları ele alındı.

Tokayev, Kazakistan ile Kırgızistan arasında iş birliğinin güçlendiğini belirterek, "Biz hükümetler ve parlamentolar arası düzeyde irtibat halindeyiz, uluslararası ve bölgesel örgütlerde çabalarımızı koordine ediyoruz. Bağımsızlık yıllarında kurulan yakın ilişkilerimizi daha da geliştirmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Ceenbekov da komşu ve kardeş Kazakistan ile iş birliğini güçlendirmek istediklerini dile getirerek, hükümetlerarası yol haritasının uygulanmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığına dikkati çekti.

- Lukaşenko ile görüşme

Tokayev, Lukaşenko ile görüşmesinde de Belarus'un başarılarını ve gelişmesini yakından izlediklerini söyleyerek, Lukaşenko'nun uzun yıllar cumhurbaşkanı olarak çalıştığını ve ülkesinin potansiyeli ve otoritesinin güçlenmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını kaydetti.

Lukaşenko ise Kazakistan'da yaşanan siyasi süreçleri olumlu karşıladığını ve Nursultan Nazarbayev'in ve Tokayev'in bağımsız Kazakistan'ın oluşumunda önemli rol oynadığını söyledi.

İki ülke ilişkilerinin her zaman iyi olacağına işaret eden Lukaşenko, Tokayev'e hitaben "Sizinle iş birliğinin somut alanlarında ilerleme kaydedeceğimizden emimin." ifadesini kullandı.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Kuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendilerKuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendiler
Komonda birlikleri imha etmeye devam ediyorKomonda birlikleri imha etmeye devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksandr Lukaşenko Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Sooronbay Ceenbekov

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Son dakika: Alibeyköy Barajı'nda kaybolan çocuklardan acı haber

Baraj gölüne giren 2 çocuk kaybolmuştu...

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.