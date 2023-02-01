TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? İşte kura sonuçları ekranı

TOKİ arsa başvuruları 10 - 15 Kasım aralığında alınmıştı. Şimdi ise sıra, kura çekimine geldi. Kura çekimi ile altyapısı hazır 1 milyon arsanın 18 bin 999 hisse ve parseli 6 gün içerisinde hak sahipleri belirlenecek. İşte TOKİ arsa kura sonuçları ekranı...

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat ve Bayburt kuraları 1 Şubat'ta çekilecek.

BİTLİS ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİLECİK ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KIRIKKALE ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YOZGAT ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAYBURT ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ arsa kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

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