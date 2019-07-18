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TOKİ Başkanı Bulut: Konut satışımızda düşme yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi(TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil.

TOKİ Başkanı Bulut: Konut satışımızda düşme yok

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TOPLU Konut İdaresi(TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Satışa sunup da talep görmediğimiz bir projemiz yok. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kurayla satılan konutlardır" dedi.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile bazı kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Afyonkarahisar'daki müze alanı, Akmescit ve Dairecep Mahalleleri'ndeki kentsel dönüşüm projeleri ile Cirit Kayalığı'na yapılacak Millet Bahçesi projeleri görüşüldü.
Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ömer Bulut, yeni dönemde de toplu konut projeleri hayata geçireceklerini söyledi. 5 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 bin sosyal konut müjdesi verdiğini hatırlatan Bulut, "Bu kapsamda 50 bin sosyal konutun talep toplamalarını gerçekleştirdik. Kuralarını da 19 Ağustos'ta tamamlamış olacağız. Bir taraftan da inşaatlarına başladık. 15 bine yakınının inşasına başladık. Dolayısıyla 2019 yılında 50 bin sosyal konutun tamamının inşaatını başlatmış olacağız. Bakanlığımızın da önümüzdeki süreçte hem sosyal konut hem de kentsel dönüşüm noktasında hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda yeni konut uygulamalarımız devam edecek" dedi.
'KONUTLARIMIZ BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR'
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Türkiye'de konut satışlarının Haziran 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azaldığının sorulması üzerine de Bulut, şöyle konuştu:
"TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kuralı satılan konutlardır. Türkiye'deki konut satışları da Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ortaya konan verilerdir. Ama konut satışlarını da sadece tapu üzerinden yapılan işlemler olarak değil de satış sözleşmeleri açısından da değerlendirmek gerekir. TOKİ olarak zaten şu anda bizim satışa çıkıp da çok talep görmeyen projemiz olmadı. Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var."

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TOKİ Başkanı Bulut: Konut satışımızda düşme yokTOKİ Başkanı Bulut: Konut satışımızda düşme yok

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