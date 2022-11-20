TOKİ Gaziantep kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? 20 Kasım TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı izle!

TOKİ sosyal konut projesi milyonlarca başvuru aldı. TOKİ'ye Gaziantep'ten başvuru yapan adaylar için beklenen gün geldi. TOKİ Gaziantep kuraları canlı yayında çekiliyor. Kura linkine ve detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Peki TOKİ Gaziantep kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte 20 Kasım TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı izleme linki!
TOKİ Gaziantep kura çekimi başladı. Kura sonuçları yavaş yavaş belli oluyor. TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' internet adresinden sorgulanacak. Ekrana giriş yapabilmek için hak sahibinin kimlik numarası isteniyor.
TOKİ Gaziantep kura çekimi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekimi canlı izlemek için TOKİ'nin, 'https://www.youtube.com/watch?v=pcKGxCHJqKo&ab_channel=TOK%C4%B0' adresine erişim sağlayınız.
TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranında çekilen rakamlar gösteriliyor, TOKİ ev sahibi olmaya hak kazanan isimler ekranda çıkıyor.