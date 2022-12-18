TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura çekimleri ne zaman? TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ kura çekimi 17-25 Aralık tarihleri güncellendi. Bununla birlikte TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura çekimi tarihleri belli oldu. TOKİ kuraları 2023 Mart ayında son bulacak. Peki TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura çekimleri ne zaman? İşte TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura sonucu sorgulama ekranı!
17 - 25 Aralık tarihleri arasında Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir kura çekimleri gerçekleştirilecek.
TOKİ Gümüşhane kura çekimi 18 Aralık, Bayburt ve Tokat kura çekimi 19 Aralık tarihinde yapılacak.
İşte TOKİ 17 - 25 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak kura çekimi takvimi:
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane
19 Aralık: Bayburt ve Tokat
20 Aralık: Rize ve Yozgat
21 Aralık: Yozgat ve Artvin
22 Aralık: Kırıkkale
23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon
24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir
25 Aralık: Nevşehir
NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
TOKİ kura sonuçları canlı yayında belli oluyor. Sonuçları canlı olarak takip etmek için YouTube'un, 'https://www.youtube.com/@TokiKurumsal/streams' adresine erişim sağlayınız. TOKİ kura sonuçlarını internet üzerinden sorgulamak için ise TOKİ'nin resmi sayfası olan, 'https://a.toki.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.