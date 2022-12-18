TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura çekimleri ne zaman? TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ kura çekimi 17-25 Aralık tarihleri güncellendi. Bununla birlikte TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura çekimi tarihleri belli oldu. TOKİ kuraları 2023 Mart ayında son bulacak. Peki TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura çekimleri ne zaman? İşte TOKİ Gümüşhane, Bayburt, Tokat kura sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ GÜMÜŞHANE, BAYBURT, TOKAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

17 - 25 Aralık tarihleri arasında Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir kura çekimleri gerçekleştirilecek.

TOKİ Gümüşhane kura çekimi 18 Aralık, Bayburt ve Tokat kura çekimi 19 Aralık tarihinde yapılacak.

İşte TOKİ 17 - 25 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak kura çekimi takvimi:

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

21 Aralık: Yozgat ve Artvin

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ kura sonuçları canlı yayında belli oluyor. Sonuçları canlı olarak takip etmek için YouTube'un, 'https://www.youtube.com/@TokiKurumsal/streams' adresine erişim sağlayınız. TOKİ kura sonuçlarını internet üzerinden sorgulamak için ise TOKİ'nin resmi sayfası olan, 'https://a.toki.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.



