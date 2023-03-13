TOKİ İstanbul kuraların gerçekleştirileceği tarih bekleniyor. Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir gibi ilçeler için başvuru yapan binlerce adayın gözleri kura tarihlerine çevrildi. Peki TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. İstanbul kura tarihinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimleri YouTube ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte hak sahiplerinin isimleri ekranda yazıyor. TOKİ kura sonuçları canlı yayında kontrol edilebildiği gibi e-Devlet uygulamasından da sorgulanabilir. TOKİ kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama' adresine tıklayın.



