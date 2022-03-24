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TOKİ Karaman Merkez kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Karaman Merkez kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

24.03.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Karaman Merkez kurası sonuçları bugün noter huzurunda internetten canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından yapılan çekiliş ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Karaman Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Karaman Merkez kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ Karaman Merkez kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Karaman Merkez kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ Karaman Merkez kurası sonuçları ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda TOKİ Karaman Merkez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Karaman Merkez kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisini ve ayrıntılarını sizler için derledik.

TOKİ KARAMAN MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ 2+1 tipi 72 adet konut ve 3+1 tipi 48 adet konut olmak üzere toplamda 120 adet konutun kura çekilişini gerçekleştirdi.

Konut Belirleme Kurası, 23 Mart Çarşamba günü saat 11:00'de yapıldı. Hak sahipleri internet üzerinden duyuruldu.

2022 TOKİ KARAMAN MERKEZ KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?


TOKİ Karaman Merkez kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Karaman
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