TOKİ MUŞ OSMANİYE ARSA KURASI CANLI İZLE! TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kurası saat kaçta? İşte sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kurası bugün başlıyor.için geri sayım başladı. Muş ve Osmaniye için arsa başvurusu yapan adaylar yayın saatini ve linkini araştırıyor. Proje kapsamında müstakil ve müşterik arsa olmak üzere iki çeşit arsa yer alıyor. Peki TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kurası saat kaçta? İşte TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kurası sonuç sorgulama ekranı...

TOKİ MUŞ VE OSMANİYE ARSA KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ arsa kura sonucu canlı yayında belli oluyor. Aynı zamanda sonuçlar e-Devlet'in, 'https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama' adresinden sorgulanabilir.

TOKİ MUŞ VE OSMANİYE ARSA KURASI CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ Muş Merkez İlk Evim Müstakil Arsa Kurasu 2 Şubat saat 13.30'da başlayacak. TOKİ Osmaniye Merkez İlk Evim üstakil Arsa Kurası ise 2 Şubat 15.00'da başlayacak.

TOKİ Muş ve Osmaniye arsa kuralarını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...

TOKİ MUŞ ARSA KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ OSMANİYE ARSA KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

