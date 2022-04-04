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TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarha kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Hayrat Salarha kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

04.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarha kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından merak konusu oldu. 492 konut için merakla beklenen çekiliş bugün yapıldı. TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarha kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Hayrat Salarha kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarha kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Hayrat Salarha kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarha kura sonuçları ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ Rize Merkez Hayrat Salarha kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Hayrat Salarha kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisi ile detayları sizler için derledik.

TOKİ RİZE MERKEZ HAYRAT SALARHA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, Rize Merkez Hayrat Mahallesi'nde 283 konut, Rize Merkez Salarha'da da 465 konut projesi yaptı.

TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarha kura çekilişi 4 Nisan Pazartesi (bugün) yapıldı.

Hak sahipleri ile sözleşme imzalama işlemleri, TOKİ tarafından yayımlanan sözleşme imzalama programına göre yapılacak.

Rize Merkez Hayrat Mah. 283 Konut Projesi için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize şubesinde sözleşme imzalanacak. Rize Merkez Salarha'da yapılan 465 konut için de Yeşilçay Rize Şubesi'nde 11 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında sözleşme imzalanacak.

2022 TOKİ EMİRDAĞ KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarha kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Rize
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