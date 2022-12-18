TOKİ Rize, Yozgat, Artvin kura çekimleri ne zaman? TOKİ Rize, Yozgat, Artvin kura çekimi canlı izle!

TOKİ kura çekimleri ile, uygun fiyata verilmesi planlanan TOKİ konutları hak sahiplerini buluyor. Kura çekimleri devam ederken, yeni takvimin belli olmasıyla Rize, Yozgat ve Artvin kura çekimi tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Rize, Yozgat, Artvin kura çekimleri ne zaman? İşte TOKİ Rize, Yozgat, Artvin kura çekimi canlı izleme linki!

TOKİ RİZE, YOZGAT, ARTVİN KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

TOKİ Rize ve Yozgat kura çekimi 20 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Artvin kura çekimi ise 21 Aralık'ta olacak. Ayrıca Yozgat kura çekimi hem 20 hem de 21 Aralık'ta yapılacak.

İşte TOKİ 17 - 25 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak kura çekimi takvimi:

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

21 Aralık: Yozgat ve Artvin

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ kura sonuçlarını canlı yayında öğrenmek için TOKİ'nin YouTube hesabı olan, 'https://www.youtube.com/@TokiKurumsal/streams' adresinden yayını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sorgulamaları TOKİ internet üzerinden yapmak için ise TOKİ'nin resmi sayfası olan, 'https://a.toki.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.

