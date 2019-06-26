TOKİ’nin Başakşehir Kayabaşı sosyal konutları ilk kurası yapıldı

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 4 Bin 467 sosyal konut projesinin ilk kura töreni gerçekleşti. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “19 Haziran’a kadar 50 bin konut projesindeki tüm hak sahiplerini belirlemiş olacağız. Akabinde inşaat süreçlerine girip en geç 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca İstanbul’da 5 projede 6 bin 300 konut için talep toplandı. İstanbul’daki 5 proje için toplam 318 bin 447 başvuru yapıldı.

‘Yatay mimariyle yükselen Türkiye’ sloganıyla başlatılan ’50 bin konut’ projesine Türkiye genelinde ise yaklaşık 636 bin başvuru yapıldı.

Başakşehir Kayabaşı projesinde toplam 4 bin 467 konut için ilk kura töreni Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Projeye toplam 155 bin 703 başvuru yapıldı. İlk kura töreninde 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası çekildi.

2+1 nitelikli 2 bin 338 konuta toplam 89 bin 476 başvuru oldu. 2+1 nitelikli konutların, 39’u şehit ailesi ve gazilere, 117’si engelli vatandaşlara, 585’i emekli vatandaşlara, bin 597’si de diğer vatandaşlara ayrıldı.

Kura çekilişi töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye’de başlatmış olduğu 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdik. ‘Yatay mimariyle yükselen Türkiye’ sloganıyla çıktığımız bu projemizde yaklaşık 636 bin başvurumuz oldu. O gün için demiştik ki vatandaşlarımıza: ‘Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatı; bu ülkede evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacaksınız’. Biz de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde il il, ilçe ilçe ziyaretlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlara sosyal konut üretmek amacıyla yatay mimari hassaslı o bizim özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdik. Bugün de bu çerçevede İstanbul’da yapmış olduğumuz konutların ilk konutların kirası için bir araya gelmiş olduk. Kuramızın, konutları çıkan vatandaşların yeni konutların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

2 bin 338 konut için bir araya gelindiğini ifade eden Bakan Kurum, kurayı bekleyen vatandaşlarla aynı heyecanı yaşadığını dile getirdi. Kuradan önce bir duyuru yapan Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran’da dolduğunu hatırlattı. Ödeme süresinin 30 Haziran’da tamamlanacağını söyleyen Kurum, vatandaşların bu süreçten mağdur olmadan faydalanması için bu düzenlemeye gidildiğini belirtti. 31 Aralık 2017 sonra yapılmış kaçak yapıların yıkımına ilişkin sürecin kararlı bir şekilde yürüyeceğini ifade etti.

Proje kapsamında 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru alındığını söyleyen Bakan Kurum, “Bu güne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. Bu güne kadar 18 bin 52 hak sahibimizi belirlemiş olduk. 19 Haziran’a kadar da 50 bin konut projesindeki tüm hak sahiplerini belirlemiş olacağız. Akabinde inşaat süreçlerine girip en geç 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk başvurumuzu 6 Mayıs’ta Ankara’da çektik, sonra Konya, şimdi de İstanbullu kardeşlerimizle bir aradayız. İstanbul, Başakşehir Kayabaşı, Ayazma, Hoşdere ile Silivri ve Tuzla’daki Aydınlı’daki 5 proje kapsamında 6 bin 300 konutu inşa edeceğiz. Bugün Kayabaşı’ndaki konutlarımızın 2 bin 338 adetini yapıyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hak sahibi şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Kurum daha sonra kura çekilişini gerçekleştirdi.

Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşların sevinci yüzlerinden okunuyordu. Kurada ismi çıkan şehit annesi Emine Tunç, “Heyecanlıyım, heyecanla bekliyorum. Allah razı olsun TOKİ’den. Ev hakkımız çıktı. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Duygularını ifade eden şehit babası Muzaffer Tunç, “Biz şehit ailesi olarak burada bir ev sahibi olduk. Gururluyuz, onurluyuz. Yazıldık 3 ay sonra çıktı. Önceliğimiz devletimiz. Gururluyuz. Bu vatan biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece kimse bu vatanı bölemez, böldürtmeyiz” şeklinde konuştu.

Ekranda kendi isminin okunmasını bekleyen Emine Usluyağız ise, “Daha yeni katıldım. İlk defa ama çok heyecanlıyım. Vallahi anlatılmaz şeyler hissediyorum. Hayatımın değişeceğini hissediyorum. 17 yıllık evliyim. Evim yok maalesef” ifadelerini kullandı.

