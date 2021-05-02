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Toksik olumlama nedir? ALES sorusu olan toksik olumluluk nedir?

02.05.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün sabah 10.15'te başlayan ve 12.45'te sona eren ALES ile ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. ALES'te çıkan toksik olumluluk sorusu ise sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Peki, Toksik olumlama nedir? ALES sorusu olan toksik olumluluk nedir? İşte, ALES sorusu olan toksik olumluluk hakkında bazı detaylar.

Toksik olumlama nedir? ALES sorusu olan toksik olumluluk nedir?

2 Mayıs 2021 Pazar yani bugün 10.15'te başlayan ALES'in sona ermesinin ardından sınava giren kişiler sınav soruları ve akıllarına takılan şeyler hakkında araştırma yapmaya başladı. ALES'e girenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de toksik olumluluk oldu.

TOKSİK OLUMLAMA NEDİR? TOKSİK OLUMLULUK NEDİR?

Toksik olumluluk ya da toksik pozitiflik kavramı herhangi bir yıkıcı durumun yaşanması sonrasında bu yıkıcı durumun getirdiği bütün yıkıntıları görmezden gelmek ve bu görmezden gelinmenin sonrasında zoraki bir biçimde pozitif kalabilme çabasıdır. Toksik yani zehirli bir iletişim olan yerde hiçbir koşulda sevgi olamamaktadır.

TOKSİK OLUMLULUK DAVRANIŞLARI NELERDİR? TOKSİK OLUMLU DAVRANIŞ NASIL ANLAŞILIR?

Toksik olumluluk davranışları içerisinde göze çarpan ve kendini gösteren bazı hareketler bulunmaktadır. Toksik olumluluk davranışları şu şekilde sıralanabilir;

  • Gerçek duyguları görmezden gelmek.

  • Gerçek duyguları küçümsemek.

  • Gerçek hisleri reddetmek.

  • Duygulara sahip olmaktan ötürü kendini zayıf hissetmek.

  • Gerçek duygu ve hisleri bir maske ile örtmek.

  • Aslında hissedilenden tam ters biçimde davranışlar sergilemek.

  • Olumsuz duygulara sahip olan kişileri küçümsemek, küçük görmek.

  • Olumsuz hislere ve duygulara sahip bireyleri zayıf görmek.

  • Gerçek sorunları, acıları veya hayal kırıklıklarını kabul etmemek. Bu şekilde başkalarının konu hakkındaki farklı deneyimlerini kendi içinde geçersiz kılmak, yok saymak.

    • TOKSİK OLUMLAMA HAKKINDA TWITTERDA YAPILAN BAZI YORUMLAR

    • Her bir sınavında ösym bize bir ders veriyor paragraf sorularıyla toksik olumlama, narsistik patinaj alkışlıyorum #ales2021

    • ales2021 çok öğretici oldu. Herkes toksik olumlama kelimesini öğrendi

    • Akademik hevesimiz kalmamıştır demeyelim de bir dahaki sınavlar için deneme oldu diyelim (toksik olumlama) #ales2021

    • ÖSYM sayesinde öğrendim ki meğer hayatımda ne çok toksik olumlama yapan insan varmış #ales2021
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    ÖSYM ALES
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