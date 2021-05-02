Toksik olumlama nedir? ALES sorusu olan toksik olumluluk nedir?

2 Mayıs 2021 Pazar yani bugün 10.15'te başlayan ALES'in sona ermesinin ardından sınava giren kişiler sınav soruları ve akıllarına takılan şeyler hakkında araştırma yapmaya başladı. ALES'e girenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de toksik olumluluk oldu.

TOKSİK OLUMLAMA NEDİR? TOKSİK OLUMLULUK NEDİR?

Toksik olumluluk ya da toksik pozitiflik kavramı herhangi bir yıkıcı durumun yaşanması sonrasında bu yıkıcı durumun getirdiği bütün yıkıntıları görmezden gelmek ve bu görmezden gelinmenin sonrasında zoraki bir biçimde pozitif kalabilme çabasıdır. Toksik yani zehirli bir iletişim olan yerde hiçbir koşulda sevgi olamamaktadır.

TOKSİK OLUMLULUK DAVRANIŞLARI NELERDİR? TOKSİK OLUMLU DAVRANIŞ NASIL ANLAŞILIR?

Toksik olumluluk davranışları içerisinde göze çarpan ve kendini gösteren bazı hareketler bulunmaktadır. Toksik olumluluk davranışları şu şekilde sıralanabilir;