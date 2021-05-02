Toksik olumlama nedir? ALES sorusu olan toksik olumluluk nedir?

2 Mayıs 2021 Pazar yani bugün 10.15'te başlayan ALES'in sona ermesinin ardından sınava giren kişiler sınav soruları ve akıllarına takılan şeyler hakkında araştırma yapmaya başladı. ALES'e girenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de toksik olumluluk oldu.
Toksik olumluluk ya da toksik pozitiflik kavramı herhangi bir yıkıcı durumun yaşanması sonrasında bu yıkıcı durumun getirdiği bütün yıkıntıları görmezden gelmek ve bu görmezden gelinmenin sonrasında zoraki bir biçimde pozitif kalabilme çabasıdır. Toksik yani zehirli bir iletişim olan yerde hiçbir koşulda sevgi olamamaktadır.
Toksik olumluluk davranışları içerisinde göze çarpan ve kendini gösteren bazı hareketler bulunmaktadır. Toksik olumluluk davranışları şu şekilde sıralanabilir;
Gerçek duyguları görmezden gelmek.
Gerçek duyguları küçümsemek.
Gerçek hisleri reddetmek.
Duygulara sahip olmaktan ötürü kendini zayıf hissetmek.
Gerçek duygu ve hisleri bir maske ile örtmek.
Aslında hissedilenden tam ters biçimde davranışlar sergilemek.
Olumsuz duygulara sahip olan kişileri küçümsemek, küçük görmek.
Olumsuz hislere ve duygulara sahip bireyleri zayıf görmek.
Her bir sınavında ösym bize bir ders veriyor paragraf sorularıyla toksik olumlama, narsistik patinaj alkışlıyorum #ales2021
Akademik hevesimiz kalmamıştır demeyelim de bir dahaki sınavlar için deneme oldu diyelim (toksik olumlama) #ales2021
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