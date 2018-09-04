Tokyo Büyükelçisi Mercan'ın acı günü (3)

YILDIRIM, MUHARİP HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın vefat eden babası Nafiz Mercan'ın Eskişehir'deki cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha sonra Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım'ın, ziyaretin ardından Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'ya döneceği belirtildi.

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