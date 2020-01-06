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  4. Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: "Cezadan kaçmaya çalıştı"

Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: "Cezadan kaçmaya çalıştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 00:24 | Son Güncelleme

Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a kaçtıktan sonra adalet sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara Tokyo savcıları tarafından cevap geldi.

Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a kaçtıktan sonra adalet sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara Tokyo savcıları tarafından cevap geldi. Yapılan açıklamada, Ghosn’a yasal prosedürün uygulandığı belirtilerek suçlarının getireceği cezadan kaçmaya çalıştığı vurgulandı.

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn’un Japonya adalet sistemine dair ithamlarına, Japon savcılar açıklama ile yanıt verdi. Japonya’da sık görülmeyen şekilde bir şüpheli ile ilgili eleştirilerin yer verildiği açıklama, Tokyo Bölge Savcılığı Başkan Yardımcısı Takahiro Saito tarafından yapıldı.

Adil yargılama vurgusu
Açıklamada, Ghosn’un meşru yargı prosedürlerinden kaçması, Japon hukuk sistemine meydan okuma olarak nitelenirken, mahkeme önüne çıkmadan ülkeden kaçtığı için eleştirildi. Ghosn’un suçlarının getireceği cezadan kaçmaya çalıştığını ve böyle bir hareketin asla haklı çıkarılamayacağı belirtilen açıklamada, Ghosn’un Japonya adalet sistemi hakkındaki ithamlarına da yanıt verildi.

Japonya’nın hukuk sisteminin tüm sanıklar için hızlı, şeffaf ve adil yargılanma hakkını garanti ettiğini kaydeden savcılar, adil ve uygun bir yargılama adına Ghosn’a da yasal prosedürleri uyguladıklarını kaydetti. Açıklamada, Ghosn’un haklarının tamamen garanti altına alınmış olduğu da vurgulandı.

’Adalaletsizlikten kaçtım’
Ghosn, Japonya’dan kaçtığına dair iddiaları Lübnan’da olduğunu belirten bir açıklama ile teyit etmiş "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" demişti. Adil olmamakla itham ettiği Japon adalet sistemini eleştiren Ghosn açıklamasında "Suçluluk varsayımının yapıldığı, ayrımcılığın yaygın olduğu ve temel insan haklarının reddedildiği, uluslararası hukuk ve sözleşmelerdeki yasal yükümlülüklerin gözardı edildiği Japon adalet sistemi tarafından daha fazla rehin tutulmayacağım" ifadelerine yer vermişti.

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