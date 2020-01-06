Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: "Cezadan kaçmaya çalıştı"

Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a kaçtıktan sonra adalet sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara Tokyo savcıları tarafından cevap geldi. Yapılan açıklamada, Ghosn’a yasal prosedürün uygulandığı belirtilerek suçlarının getireceği cezadan kaçmaya çalıştığı vurgulandı.

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn’un Japonya adalet sistemine dair ithamlarına, Japon savcılar açıklama ile yanıt verdi. Japonya’da sık görülmeyen şekilde bir şüpheli ile ilgili eleştirilerin yer verildiği açıklama, Tokyo Bölge Savcılığı Başkan Yardımcısı Takahiro Saito tarafından yapıldı.

Adil yargılama vurgusu

Açıklamada, Ghosn’un meşru yargı prosedürlerinden kaçması, Japon hukuk sistemine meydan okuma olarak nitelenirken, mahkeme önüne çıkmadan ülkeden kaçtığı için eleştirildi. Ghosn’un suçlarının getireceği cezadan kaçmaya çalıştığını ve böyle bir hareketin asla haklı çıkarılamayacağı belirtilen açıklamada, Ghosn’un Japonya adalet sistemi hakkındaki ithamlarına da yanıt verildi.