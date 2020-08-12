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Tolga Polat kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 01:03 | Son Güncelleme

Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, kardeşi ve annesini vurarak öldürdü. Peki Tolga Polat kimdir? Tolga Polat nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Tolga Polat kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat'ı ve annesi İkbal Polat'ı vurarak öldürdü. Olayın ardından çok sayıda kişi Tolga Polat'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TOLGA POLAT KİMDİR?

Vali Yardımcısı Tolga POLAT; 1975 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı. 

1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü. 2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.Vali Yardımcısı Tolga POLAT evli ve 3 çocuk babasıdır. 

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