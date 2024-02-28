Tolga Savacı'ın eski eşi Aylin Livaneli'den duygusal veda! 'Geriye söylenmemiş sözler kaldı...'

Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızlarından Tolga Savacı, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini kapadı. 'Coke N Roll' adında müzik programını birlikte sunduğu Savacı ile 1993-1995 yılları arasında evli kalan Aylin Livaneli, eski eşine sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla veda etti.

ESKİ EŞTEN DUYGUSAL VEDA

Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli eski eşine şu satırları not düştü;

'Ben ve ailem aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga’yla birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel'in dediği gibi savaşçıydı.

Kendisi gitti, geriye acı-tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı. Tolga’nın güzel oğlu Atilla Toğan’ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın, eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi Özlem İbrahimoğlu'nun başı sağ olsun. Mekanın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda.'

Aylin Livaneli'den ayrıldıktan 11 yıl sonra ikinci evliliğini Özlem İbrahimoğlu'yla (2006-20099) yapan Tolga Savacı, 2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le hayatını birleştirmiş ve Amerika New Jersey'de yaşamaya başlamıştı.