Tombul yanakları çaresi…

Elmacık kemikleri ile çene arasına yerleştirilen ve gençlik üçgeni olarak da bilinen ters üçgen görünümlü yüz şekli, bişektomi ameliyatı olan hastalarda oluşturulur. Sonuç olarak yüzdeki kırışıklıkların abartılı görünümü önlenebilir. Yüz hatlarını keskinleştirmek için kullanılan bişektomi tekniği ile altın oran elde edilebilir. Sonuç olarak kişinin yüzü daha çekici, genç ve estetik görünecektir. Kare veya U şeklinde bir yüze sahip olan ancak V şeklinde bir yüze sahip olmak isteyen kişiler genellikle bişektomi işlemini tercih ederler.

TOMBUL YANAKLARIN ÇARESİ BİŞEKTOMİ

Yanaklar, yüzün görünümünü doğrudan etkileyen unsurlardan biridir. Bir kişi ideal kilosunda olsa bile yüz şeklindeki yağ oranı kilolu görünmelerine neden olabilir. Bu gibi durumlarda yüz hatlarına orantılılığı sağlamak için bişektomi operasyonu yapılabilir. Bukkal yağ dokusu, yanakların ortasındaki yağ dokusudur, yanakların alt kısmında, yüz kaslarının merkezine yakın bir yerde bulunur. Bu yağ dokusunun boyutu kişinin yüz boyutunu doğrudan etkiler. İnsanların yanaklarındaki yağ dokusu yaşlandıkça küçülme eğilimindedir.

Bukkal yağ dokusunun gelişimi, kişinin yüz hatlarının yuvarlaklaşmasına, yanakların sarkmasına veya çökmüş yüz görünümüne neden olabilir.

Anatomik özelliklere veya yaşa bağlı olarak, yanak yağ dokusu olarak da bilinen yağ dokusu normalden önemli ölçüde büyük olabilir. Bu aynı zamanda tombul yanaklar olarak da bilinir ve yanaktaki yağ yastıkçıkları kişinin olduğundan daha kilolu veya daha yaşlı görünmesine neden olabilir. Keskin üçgen yüz görünümüne sahip olmak isteyen kişiler genellikle bişektomi ameliyatını tercih ederler.

BİŞEKTOMİ NASIL YAPILIR?

Yüzün inceliği, son zamanlarda çekici bir görünüme sahip olmanın en temel gereksinimlerinden biri olarak kabul edilir. Daha ince ve oval bir yüz şekli elde etmek için kullanılan bişektomi ameliyatı, hastanın yanağından küçük bir kesi oluşturularak gerçekleştirilir. Yaranın etrafındaki fazla yağ dokusu çıkarılır. Bu, bireyin elmacık kemiklerinin daha ince ve belirgin bir elmacık kemiği görünümüne sahip olmasını sağlar. Yağ dokusunun yok edilmesi kişinin yüzünü inceltir ve hatlarını keskinleştirir.

Bişektomi ameliyatı genellikle lokal anestezi altında yapılır, ancak bazı durumlarda genel anestezi tercih edilebilir. Ameliyat başlamadan önce hastanın ağzı temizlenir ve uygun hijyen sağlanır. Bu sayede ameliyat sırasında enfeksiyon olasılığı ortadan kalkar.

BİŞEKTOMİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Operasyon öncesi ve sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Yanak bölgesindeki bichat yağ torbaları zamanla küçülür ve bölgede hacim kaybına neden olur. Bu senaryo kişinin yüzünün erken yaşlanmasına neden olarak bişektomi ameliyatı gerektirebilir.

Alkol ve sigara tüketimi ameliyattan en az bir hafta önce sınırlandırılmalıdır. Aksi takdirde iyileşme süreci aksayabilir. Kan sulandırıcı ilaçlar sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Hastanın kronik bir durumu varsa doktora bildirilmelidir.

Bişektomi ameliyatından sonraki ilk üç gün sadece yumuşak yemekler ve soğuk sıvılar tüketilmelidir. Bu şekilde kanama riskini azaltmak mümkün olabilir. Bölgedeki yağ torbalarının çıkarılmasından kaynaklanan tahrişi önlemek için işlemi takip eden 10 gün boyunca gargara yapmak ve iyi diş hijyeni uygulamak önemlidir.

Hasta, kendisine önerilen antibiyotik ve diğer ilaçları düzenli olarak almalıdır. İşlem sonrası gerekli süre boyunca hasta kan sulandırıcı ilaç kullanmamalıdır. Yine iyileşme sürecine müdahale etmemek için sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalıdır.

Ameliyattan sonraki ilk üç gün her 4 saatte bir 15 dakika soğuk pres uygulanmalıdır. Sonuç olarak, morarma ve şişme önlenebilir. 7 gün boyunca her 12 saatte bir ağız tuzlu suyla çalkalanmalıdır. Hasta işlemi takip eden ilk 5 gün boyunca fiziksel zorlamaya neden olabilecek aşırı aktivitelerden kaçınmalıdır. Bu dönemin sonunda normal günlük aktivitelere devam etmek mümkündür. Kesi yanak içinden yapıldığı için dışarıdan gözle görülür bir iz kalmamaktadır.



