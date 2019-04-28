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Top oynayan gençlere ateş açıldı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 21:04 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir kişinin, gürültü yaptıkları gerekçesiyle top oynayan gençlere ateş açması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da bir kişinin, top oynayarak gürültü yaptıkları gerekçesiyle ateş açtığı iki genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda top oynayan gençlere, yakındaki bir evde oturan K.D. (69) tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açıldı.

Olayda vücutlarına tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Binali Parlak (15) ve Buğra Karazeybek (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gençler, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra evine kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Kütahya yaralama

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