Top oynayan gençlere ateş açılması

Kütahya'da top oynayan gençlere bir kişinin açtığı ateşte iki gencin yaralanmasının ardından şüphelinin evine saldırı olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gürültü yaptıkları gerekçesiyle top oynayan gençlere ateş açan şüphelinin evine saldırı olduğuna ilişkin ulusal ve yerel basında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bugün akşam saatlerinde Kütahya il merkezinde bir şüpheli, parkta top oynayan çocukları gürültü yaptıkları gerekçesiyle sözlü uyarmasının ardından tek kırma tüfekle iki el havaya, bir el de çocuklara doğru ateş etmiştir. İki çocuğun hafif şekilde yaralandığı olayda, çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Şüphelinin evinin önünde her türlü olumsuzluğa karşı ekip bekletilmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Gözaltındaki şüpheliyle ilgili adli süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile sunulur."