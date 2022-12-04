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  4. Tophane'deki tarihi caminin bahçesinde hareketli anlar! Ortalığı birbirine katıp ekipleri alarma geçirdi

Tophane'deki tarihi caminin bahçesinde hareketli anlar! Ortalığı birbirine katıp ekipleri alarma geçirdi

04.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Nusretiye Camisi'nin bahçesinde taşkınlık yapan 27 yaşındaki Z.Y, ortalığı birbirine kattı. Şahıs, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yarı çıplak şekilde duvara çıkıp, kesici aletle kendine zarar vermeye başlayan Z.Y'nin düşme ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı. Polis tarafından ikna edilip duvardan indikten sonra polisten kaçıp duvardan atlamaya çalışan Z.Y., polisin müdahalesiyle yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Tophane'deki tarihi caminin bahçesinde hareketli anlar! Ortalığı birbirine katıp ekipleri alarma geçirdi

Tophane'deki tarihi Nusretiye Camisi'nin bahçesinde önceki gün saat 14.30 sıralarında taşkınlık yapan bir kişi polise ihbar edildi. Yarı çıplak şekilde duvara çıkıp, kesici aletle kendine zarar vermeye başlayan Z.Y. isimli kişinin düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de hava yastığı açarak önlem aldı.

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POLİSTEN KAÇIP DUVARDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Polisin ikna ettiği Z.Y., duvardan indikten sonra polislerden kaçıp duvardan atlamaya çalıştı. Polisin hızla müdahale ettiği Z.Y. yakalandıktan sonra ambulansa alındı.

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Bir süre sakinleşmesi için ambulans içinde bekletildikten sonra, polis merkezine götürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. (DHA)


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