HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Toplantı öncesi detaylar ortaya çıktı! Altılı masanın anayasa değişikliği teklifinde 85 maddeye ayar

Toplantı öncesi detaylar ortaya çıktı! Altılı masanın anayasa değişikliği teklifinde 85 maddeye ayar

28.11.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa liderleri bugün Ankara'daki Bilkent Otel'de bir araya gelecek. Dokuzuncu toplantı öncesinde uzun süredir beklenen anayasa değişikliği teklifi açıklanacak. Söz konusu teklif taslağının ayrıntıları da ortaya çıktı. Taslakta mevcut anayasanın 85 maddesinin değiştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca laikliği düzenleyen 24. maddenin değiştirilmemesine karar verildi.

Toplantı öncesi detaylar ortaya çıktı! Altılı masanın anayasa değişikliği teklifinde 85 maddeye ayar

Altılı masa liderleri seçim yaklaştıkça çalışmalarına ivme kazandırdı. Liderler ve kurmayları uzun süredir üzerinde çalıştığı anayasa değişikliği teklifini bugün gerçekleştirecekleri 9. toplantı öncesi açıklayacak. Anayasa değişikliği teklifi taslağında laiklikle ilgili 24. maddenin değiştirilmemesi kararı alındı. Basın özgürlüğü konusunda da düzenleme yapılırken taslakta mevcut anayasanın 85 maddesinin değiştirildiği öğrenildi. 50 sayfalık taslak gerekçeleriyle birlikte toplamda 150 sayfaya ulaştı. İşte o tekliften detaylar...

BASINDA "HÜRRİYET ESAS, SINIRLAMA İSTİSNA" HÜKMÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, altı partinin hukukçu kurmayları basın özgürlüğü konusunda kapsamlı çalışma yaptı. Özellikle altı liderin de bu noktada önemle durduğu öğrenilirken, basın özgürlüğüne ilişkin anayasal hüküm “Hürriyet esas, sınırlama istisnadır” şeklinde ifade edildi.

VETO YETKİSİ KALDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı yetkileri büyük oranda sınırlandırıldı. Bu kapsamda cumhurbaşkanının vereceği kararlara ilişkin taslakta şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tabi kılınacaktır. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’na seçilen kişinin bir partiye mensup olması halinde göreve başlamadan önce partisiyle ilişiğinin kesilmesi sağlanacaktır. Böylece cumhurbaşkanının tarafsızlığı garanti edilecektir.”

23

Ayrıca cumhurbaşkanının veto yetkisi de kaldırılıyor. Buna ilişkin, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği kanunlar üzerinde cumhurbaşkanına tanınan veto yetkisini sona erdirecektir. Böylece cumhurbaşkanı, Meclis’in kabul ettiği kanunları, evvelce olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iade edecektir. Meclis iade edilen kanunu, dilerse basit çoğunlukla aynen kabul edebilecektir” hükmü getiriliyor.

AYM ATAMALARINA DÜZENLEME

Taslakta, Anayasa Mahkemesi (AYM) konusunda da dikkat çeken düzenlemeler bulunuyor. Cumhurbaşkanının AYM’ye yapacağı atamalar ikiye indirgeniyor. Bu düzenlemeye göre Anayasa Mahkemesi 22 üyeden oluşacak. Üyelerden yirmisini TBMM, ikisini de cumhurbaşkanı seçecek. Meclis üyelerinin seçeceği AYM üyeleri Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği, YÖK içinden gelen adaylardan oluşacak. Cumhurbaşkanı ise bir üyeyi AYM raportörleri, bir üyeyi de profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçebilecek.

LAİKLİĞİ DÜZENLEYEN MADDE DEĞİŞTİRİLMEDİ

Taslakta merakla beklenen konulardan birisi de laiklik düzenlemesiydi. Bu kapsamda anayasanın 24. maddesi üzerinde altı partinin hukukçu kurmayları bazı çalışmalar yaptı. Ancak bu konuda yapılacak değişiklik önerisine karar verme yetkisi 6 lidere bırakıldı. Geçen hafta altı liderin bu konudaki tutumu da netleşti. Böylece taslakta 24. maddenin değiştirilmemesi ve mevcut halinin korunması konusunda anlaşma sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti kongresinde kavga çıktı! Yaralı varİYİ Parti kongresinde kavga çıktı! Yaralı var
5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı
Sahte doktor Ayşe, Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktıSahte doktor Ayşe, Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı
Anahtar Kelimeler:
6'lı masa

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay!

Devlet hastanelerindeki randevularla ilgili şok detay!

Hain saldırıda yeni gelişme! O isim yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

Hain saldırıda yeni gelişme! O isim yakalandı! Bakan Soylu duyurdu

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

Mecbur kalınırsa öldürülecekler! Yüksek bulaşıcılığa sahip...

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.