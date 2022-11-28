Toplantı öncesi detaylar ortaya çıktı! Altılı masanın anayasa değişikliği teklifinde 85 maddeye ayar

Altılı masa liderleri seçim yaklaştıkça çalışmalarına ivme kazandırdı. Liderler ve kurmayları uzun süredir üzerinde çalıştığı anayasa değişikliği teklifini bugün gerçekleştirecekleri 9. toplantı öncesi açıklayacak. Anayasa değişikliği teklifi taslağında laiklikle ilgili 24. maddenin değiştirilmemesi kararı alındı. Basın özgürlüğü konusunda da düzenleme yapılırken taslakta mevcut anayasanın 85 maddesinin değiştirildiği öğrenildi. 50 sayfalık taslak gerekçeleriyle birlikte toplamda 150 sayfaya ulaştı. İşte o tekliften detaylar...

BASINDA "HÜRRİYET ESAS, SINIRLAMA İSTİSNA" HÜKMÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, altı partinin hukukçu kurmayları basın özgürlüğü konusunda kapsamlı çalışma yaptı. Özellikle altı liderin de bu noktada önemle durduğu öğrenilirken, basın özgürlüğüne ilişkin anayasal hüküm “Hürriyet esas, sınırlama istisnadır” şeklinde ifade edildi.

VETO YETKİSİ KALDIRILIYOR

Cumhurbaşkanı yetkileri büyük oranda sınırlandırıldı. Bu kapsamda cumhurbaşkanının vereceği kararlara ilişkin taslakta şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tabi kılınacaktır. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’na seçilen kişinin bir partiye mensup olması halinde göreve başlamadan önce partisiyle ilişiğinin kesilmesi sağlanacaktır. Böylece cumhurbaşkanının tarafsızlığı garanti edilecektir.”

Ayrıca cumhurbaşkanının veto yetkisi de kaldırılıyor. Buna ilişkin, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği kanunlar üzerinde cumhurbaşkanına tanınan veto yetkisini sona erdirecektir. Böylece cumhurbaşkanı, Meclis’in kabul ettiği kanunları, evvelce olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iade edecektir. Meclis iade edilen kanunu, dilerse basit çoğunlukla aynen kabul edebilecektir” hükmü getiriliyor.

AYM ATAMALARINA DÜZENLEME

Taslakta, Anayasa Mahkemesi (AYM) konusunda da dikkat çeken düzenlemeler bulunuyor. Cumhurbaşkanının AYM’ye yapacağı atamalar ikiye indirgeniyor. Bu düzenlemeye göre Anayasa Mahkemesi 22 üyeden oluşacak. Üyelerden yirmisini TBMM, ikisini de cumhurbaşkanı seçecek. Meclis üyelerinin seçeceği AYM üyeleri Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Türkiye Barolar Birliği, YÖK içinden gelen adaylardan oluşacak. Cumhurbaşkanı ise bir üyeyi AYM raportörleri, bir üyeyi de profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçebilecek.

LAİKLİĞİ DÜZENLEYEN MADDE DEĞİŞTİRİLMEDİ

Taslakta merakla beklenen konulardan birisi de laiklik düzenlemesiydi. Bu kapsamda anayasanın 24. maddesi üzerinde altı partinin hukukçu kurmayları bazı çalışmalar yaptı. Ancak bu konuda yapılacak değişiklik önerisine karar verme yetkisi 6 lidere bırakıldı. Geçen hafta altı liderin bu konudaki tutumu da netleşti. Böylece taslakta 24. maddenin değiştirilmemesi ve mevcut halinin korunması konusunda anlaşma sağlandı.

