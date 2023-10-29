TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metrobüs, metro, Marmaray ve otobüs bedava mı? 100. yıl coşkusu!

29 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermediği merak edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. Konuya dair Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanabilecekleri belirtildi. İşte 29 Ekim'de İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarında son durum...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Yapılan açıklamaya göre; otobüs, metrobüs, metro ve vapur seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini anımsatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımında bu işlemin yapılabileceği linke de yer verdi.

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 28 Ekim ile 29 Ekim'de İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını ifade etti.

29 EKİM'DE METRO, MARMARAY, METROBÜS VE OTOBÜS BEDEVA MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şu şekilde:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, IZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."





